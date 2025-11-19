Organize suç örgütlerine büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son iki haftada organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonlarla 106 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 ilde 12 ayrı yapıya yönelik yürütülen çalışmalarda çok sayıda suç faaliyetinin engellendiğini belirtti. Gözaltına alınan şüphelilerden 68’i tutuklanırken, 34 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

Dolandırıcılık, uyuşturucu, tefecilik ve sahtecilik tespitleri

Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarını paylaşarak organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği çok sayıda suçun önüne geçildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ta, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan şahıslar adına sahte sürücü belgesi düzenledikleri, Diyarbakır’da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Balıkesir’de silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya’da sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla’da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için ödenen nakdi yardımları zimmetlerine geçirdikleri, Tekirdağ ve Yalova’da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Manisa ve Bitlis’te tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.”

“Mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan ekipleri tebrik ederek suç örgütlerine karşı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Açıklamasında, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

