A Milliler İspanya’dan puanla döndü: Dünya Kupası için rota play-off

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun altıncı ve son maçında deplasmanda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kalarak kritik bir puan aldı. La Cartuja Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede millilerin gollerini Deniz Gül ve Salih Özcan attı. Bu sonuçla Türkiye 13 puanla ikinci sıraya yerleşti ve Dünya Kupası bileti için play-off oynama hakkı kazandı. Grupta ilk kez puan kaybeden İspanya ise 16 puanla lider olarak Dünya Kupası’na doğrudan gitmeye hak kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeyle geçti

İspanya, 4. dakikada Cucurella’nın pasını değerlendiren Olmo ile öne geçti. Milliler ise 42. dakikada Orkun’un kullandığı kornerde Barış Alper’in indirdiği topu altıpas önünde tamamlayan Deniz Gül ile eşitliği sağladı. Altay Bayındır’ın kritik kurtarışlarıyla ilk yarı 1-1 sona erdi.

Milliler ikinci yarıda öne geçti ama skor korunamadı

İkinci yarıya daha etkili başlayan Türkiye, 54. dakikada Salih Özcan’ın ceza yayı gerisinden yaptığı düzgün vuruşla 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 62. dakikada Oyarzabal’ın tamamladığı pozisyonla skoru 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda karşılıklı pozisyonlar olsa da mücadele beraberlikle tamamlandı.

Play-off yolu Mart 2026’da başlıyor

Türkiye, grubu dört galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle tamamlayarak play-off etabına kaldı. Mart 2026’da oynanacak play-off maçlarında 1. torbada yer alacak A Milli Takım, ilk turda 4. torbadan gelecek İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda veya Kuzey Makedonya’dan biriyle sahasında karşılaşacak. Kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü FIFA’nın Zürih merkezinde yapılacak.

İspanya’nın gruptaki ilk golleri Türkiye’den geldi

Grupta oynadığı ilk beş maçta gol yemeyen İspanya, ilk kez Türkiye karşısında ağlarında iki gol gördü. Deniz Gül ve Salih Özcan’ın golleri, hem oyuncuların A Milli Takım’daki ilk golü hem de İspanya’nın eleme grubundaki ilk gol yemiş olduğu maç olarak kayda geçti.

Merih Demiral: Dünyada yenemeyeceğimiz takım yok

Maçın ardından konuşan Merih Demiral, sahaya koydukları mücadeleden memnun olduklarını dile getirdi. Demiral, “Çok mutlu ve gururluyum. Son 10 dakikada Yusuf Sarı’nın sakatlığı nedeniyle 10 kişi kalmasak maçı kazanabilirdik. Asla pes etmedik. Tüm takım arkadaşlarımla çok gurur duyuyorum. Herkes motiveydi. Yeteneğimizin farkındaydık. Erken gol yememize rağmen gereken karakteri sahaya koyduk. Gereken özveriyi ve karakteri sahaya koyarsak dünyada yenemeyeceğimiz takım yok” ifadelerini kullandı.

Demiral play-off süreci için ise, “Kimin geleceği fark etmez. Önemli olan bizim performansımız. Ben buna inanıyorum. İlk maçı içeride oynayacağız. İnşallah ikinci maçı da içeride oynarız. Gereken özveriyi ve performansı gösterirsek inşallah ülkemizi Dünya Kupası’na taşıyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

İrfan Can Kahveci: Dünya Kupası’na gideceğimizi düşünüyorum

İspanya karşısında ilk 11’de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci de açıklamalarında Dünya Kupası hedefini vurguladı. Kahveci, “Rolüm ne olursa olsun saha içinde ve saha dışında takımın iyiliğini düşünen bir insanım. Her zaman da böyle olacak. İnşallah Fenerbahçe ailemle bu sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Play-off’taki rakipleri yenebilecek bir takımız. Dünya Kupası’na gideceğimizi düşünüyorum” dedi.

Hazırlık sürecine de değinen milli oyuncu, “Bana verilen program dahilinde ekstra çalıştım. Hocamız bana ‘Seni karakterinden, futbolculuğundan ve bu takıma verdiğin katkılarından dolayı çağıracağım ama antrenmanlarda durumuna bakacağım’ demişti. Ne kadar hazır olduğumu da gösterdim. Hocamız dünyanın en iyi takımlarına karşı bana ilk 11’de şans verdi. Ona teşekkür ediyorum.” dedi.

