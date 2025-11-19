Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA profili 195 kişiye ulaştı

Van’da geçen yıl kaybolduktan sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmada kapsam genişletiliyor. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, dosyaya ilişkin yürütülen görüşmelerin ardından DNA profili alınan kişi sayısının 195’e ulaştığını açıkladı. Soruşturmanın, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordineli şekilde ve etkin biçimde sürdürüldüğü belirtildi.

Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA incelemesi genişletildi

Van Barosu’nun açıklamasına göre baro heyeti, dosyanın ilerleyişine dair Van Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, soruşturmanın hızlandırılması amacıyla başsavcı, başsavcıvekili ve dosyadan sorumlu savcının süreci birlikte takip edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Rojin Kabaiş’in cenazesinin olay yerinden Adli Tıp Morgu’na taşınması sırasında temas etmiş olabilecek 134 kişinin DNA profilinin daha önce incelendiği anımsatıldı. Yapılan son çalışmalarla birlikte kıyaslamaya tabi tutulan kişi sayısının 195’e çıkarıldığı, yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinden de örnek alındığı kaydedildi. Ayrıca otopsi sırasında kullanılan tüplerle ilgili olası bulaş şüphesi üzerine tedarikçi ve ilgili personelle ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Otopsi CD’si tartışması: Orijinal kayıtlar ATK’da

Kamuoyuna yansıyan “otopsi CD’sinin çizik olduğu” iddiasına da açıklık getirildi. Van Barosu, çizik olan CD’nin yalnızca bir kopya olduğunu, orijinal kayıtların Adli Tıp Kurumu’nda bulunduğunu aktardı. Görüşmede, orijinal CD’den suret verilmesi talebinin ilgili makamlara iletildiği bildirildi. Baro, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin tüm şüphelerin giderilmesi için sürecin hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

Olayın geçmişi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’ten 27 Eylül 2024’ten itibaren haber alınamamıştı. Genç kadının cansız bedeni, 15 Ekim’de Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi’nde Van Gölü kıyısında bulunmuş, cenazesi 16 Ekim’de Diyarbakır’da toprağa verilmişti.

