Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mesnevi ile yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla Konya Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman da konuşma yaptı. Yaman, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mektubu okudu.

Konuşmasına, miting günü CHP’nin sesli yayın aracının geçişi sonrası havaya ateş açan iki kişinin serbest kalması gerektiğini belirterek başlayan Özel, “Bana sorarsanız, eğer başkaca kusurları, başkaca tehlikesi, sabıkası yoksa o kişilerin dahi biz buradan gittikten sonra, ben, serbest kalmasını isterim. Kimse kötü olsun istemem. Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız, razıyız” dedi.

Özgür Özel: Darbeler bazen savcı cübbesiyle gelir

İmamoğlu’nun tutukluluğuna değinen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sert eleştirilerde bulundu:

“Bazen, darbeler askerden gelmez. Bazen de böyle sivillerden gelir. Darbe her zaman kamuflajla gelmez. Bazen de böyle savcı cübbesiyle gelir. Darbe, her zaman bir karargahı vardır. Bugünkü darbenin karargahı Beştepe’dir, saraydır. Her darbenin, silahları vardır. Maalesef bu darbenin silahı yalandır, iftiradır. Her silahın, attığı kurşun yaralar ama, devletin televizyonunun yaptığı bu haksızlık, bu ihanet unutulmaz. Yaralansak da, acı duysak da günü gelince bunun hesabını soracağız TRT’yi yönetenler.”

“Deprem Bakanlığı kur” çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede “Deprem Bakanlığı” kurulması gerektiğini ilettiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

“Dün soruyor bana, ‘Ey diyor CHP Genel Başkanı, deprem içinde ne yaptın?’. Ben ana muhalefet lideriyim. Bütün belediyelerimi kentsel dönüşüm için, dirençli kentler için elbette talimatlandırdım. Üzerlerine düşen her şeyi yapıyorlar. Ama esas ben ne yaptım? Erdoğan’la görüşmemizde, ‘Türkiye deprem ülkesi, İstanbul’u bir felaket bekliyor. Türkiye’nin alanında en iyisini deprem bakanı diye ata, depreme bakanlık kur ve bizden bakan yardımcısı iste. Sırf bizden değil. CHP’den, MHP’den, DEM’den, Saadet’ten, meclisteki grubu bulunan partilerden ve bu meseleyi siyasetin içinde değil, üstünde tartışalım. Hep birlikte güç birliği yapalım, çalışalım. Belediyeler bende, genel idare sende. Deprem belası gelmeden, gel el ele verelim’, dedim. Notu aldılar, ses etmediler.”

“Kuyuyu kazma ki, kazdığın kuyuya düşmeyesin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “telef ederim” sözlerine yanıt veren Özel, Mevlana’nın Mesnevi’sinden örnekle konuştu:

“Ben karşıma aday olursa telef ederim diye meydan okuyan, kendini ele veren, ihbar eden, bugüne kadar yaptığı suçu itiraf eden Erdoğan’a, Mevlana’nın Mesnevi’si ile sesleniyorum; Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da, bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin, yerine başkası geçecek.”

Özel ayrıca, “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi, kardeşine nasıl yapıyorsun? Sen bunu bilmiyor musun ki benim için kuyu kazıyorsun. Ama kazdığın kuyuya en sonunda sen düşeceksin. Ben buradan Sayın Erdoğan’a şunu hatırlatıyorum, kuyu kazma ki kazdığım kuyuya düşmeyesin” ifadelerini kullandı.

“Filistin davası bizim davamızdır”

Özel, Erdoğan’ın İtalya temasları sırasında Başbakan Meloni’den sığınmacılar nedeniyle teşekkür almasını da eleştirdi:

“Şimdi, bu hafta İtalya’ya gitti Erdoğan. İtalya’da Meloni ile görüştü. Meloni kendisine özel olarak teşekkür etti. Dedi ki, ‘Sığınmacıları Türkiye’de tuttuğu için Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Türkiye hiç olmasa, Suriyeli sığınmacılar Avrupa’yı istila edecekti’. Buradan Konya’dan, Erdoğan’a sesleniyorum, sana Meloni’nin teşekkür etmesi değil, Konyalıların teşekkür etmesi lazım. Niye o teşekkür ediyor? İşini iyi yapsa Meloni’den değil, Konyalılardan teşekkür alırsın.”

Trump’ın Gazze açıklamalarına da değinen Özel, “Trump diyor ki, ‘Gazze’yi boşaltacağım’, diyor. ‘Filistinlileri etraftaki 4-5 ülkeye dağıtacağım’ diyor. ‘Buraya Las Vegas yapacağım’ diyor. Beğendim çok güzel. Oraya oteller koyacakmış. Kumarhaneler koyacakmış. Gazze’yi Filistinlilerden alacakmış. İki şey var, birincisi öyle deli numarası yapıyor ama Gazze’nin önünde Avrupa’ya yetecek yüzyıllık hidrokarbon var, doğal gaz var. Onun peşinde koşuyor. Bunu bilelim ve ‘Trump böyle deli deli konuşuyor’ demeyelim, ‘Trump, Filistin’in önündeki doğal gaza göz dikti’ diyelim. Bunu, ‘Netanyahu ile birlikte oraya çökecekler’ diyelim, Filistin davası rahmetli Ecevit’ten beri Yaser Arafat’ta olan muhabbetinden bizim davamızdır” diye konuştu.

“Türki Cumhuriyetler, Güney Kıbrıs’ı tanıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ta açılışını yaptığı külliye hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özel, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapmış. Onu orada açıyor. Kıbrıs’a da kendince akıl veriyor. Güya bir taraflara da ayar veriyor. Kardeşim biz, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın diye beklerken, bunun için çalışırken, bunun için dizilirken Türki Cumhuriyetler, Güney Kıbrıs’ı tanıyor, Türkiye’yi işgalci sayıyor. Bu Erdoğan da Trump’tan korkusuna sustukça susuyor. Yazıklar olsun bu işe” dedi.

Miting, Özgür Özel’in şu sözleriyle sona erdi:

“Ömrümüz boyunca unutmayacağımız bir günün sonunda Konya’dan büyük umutlarla adayımıza selamlarla, Konya’dan adalete olan inancımız, mahkemelerde tükenirken, Konya meydanında yeniden yeşererek geleceğe umutla bakarak ayrılıyoruz.”

