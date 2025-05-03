Hindistan, Pakistan’dan ithalatı yasakladı

Hindistan, tartışmalı Keşmir bölgesinde meydana gelen ve 26 turistin ölümüne yol açan saldırının ardından Pakistan’a karşı bir dizi ekonomik ve diplomatik tedbir aldı. Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bildiride, Pakistan menşeli ürünlerin ve Pakistan üzerinden transit geçen malların ülkeye girişinin yasaklandığı belirtildi. Yasak kararının derhal yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Açıklamada, “Bu kısıtlama, ulusal güvenlik ve kamu düzeni çıkarları doğrultusunda uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Hindistan’da gemilere de yasak geldi

Karar yalnızca ticari ürünlerle sınırlı kalmadı. Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Pakistan bayrağı taşıyan hiçbir geminin Hindistan limanlarına yanaşamayacağını, aynı şekilde Hindistan bayraklı gemilerin de Pakistan limanlarını ziyaret edemeyeceğini açıkladı.

“Bu karar, Hindistan varlıklarının, kargonun ve bağlantılı altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla kamu yararına alınmıştır” denildi.

Pakistan’dan karşı hamle

Saldırının ardından Pakistan da karşılık vermekte gecikmedi. Islamabad yönetimi Hindistan’a ait tüm sınır ticaretini durdurma, hava sahasını Hint uçaklarına kapatma ve Hint diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı. Ayrıca, Hindistan’ın nehir suyuna müdahale etmesinin savaş ilanı sayılacağı uyarısında bulundu.

Gerilim tırmanıyor

Pahalgam bölgesinde yaşanan saldırının ardından Hindistan, saldırının arkasında Pakistan’ın olduğunu öne sürdü. Pakistan ise bu iddiaları reddederek Hindistan’ın askeri operasyon planladığına dair “güvenilir istihbarat” aldığını bildirdi.

Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Keşmir bölgesi, iki ülke arasında yıllardır süren ihtilafın merkezinde yer alıyor. Bölge, geçmişte birçok kez savaşlara, ayaklanmalara ve diplomatik krizlere sahne oldu.

