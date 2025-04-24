Prof. Dr. Ahmet Ercan: Büyük Deprem İçin Henüz Erken

X hesabından paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen büyük İstanbul depremi için henüz erken olduğunu, tahminlerine göre 7.0 ila 7.2 büyüklüğündeki depremin 2045 ile 2075 yılları arasında meydana gelebileceğini yazdı.

Ercan’ın mesajları şöyle;

“Depremin K45B gidişli Trakya-Eskişehir kırığı ile Kuzey Anadolu Kırıklarının kesim yerinde olması, deprem odağının kavşakta olma kuramını güçlendirdi, kanıtladı. Durum şunu gösterdi ki, büyük bir depremle boydan boya kırmamasının nedeni, henüz M7,2’lik depremi oluşturarak 6 Giga tonluk kırılma direncini yenecek gerginliğe ulaşamamasıdır. Büyük deprem için beklentim henüz erken gibi görünüyor. Haydi uğurlusu.

Depremin K45B gidişli Trakya-Eskişehir kırığı ile Kuzey Anadolu Kırıklarının kesim yerinde olması, deprem odağının kavşakta olma kuramını güçlendirdi, kanıtladı. Durum şunu gösterdi ki, büyük bir depremle boydan boya kırmamasının nedeni, henüz M7,2’lik depremi oluşturarak 6 Giga… pic.twitter.com/jKOdnmRoQ0 — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 24, 2025

İlginçtir, M6,2 ile Silivri önünden başlayan kırılma Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde doğudaki Büyükçekmece’ye doğru uzanıyor. En don 07.19’da Sinanoba denizinde M4,6 oldu. Trakya kolunu doğu ucunu artçı depremlerle tamamlıyor. Ancak gittikçe gerginliği düşüyor. Beylikdüzü’ne geçmesini beklemiyorum. Ne var ki Büyükçekmece-Çatalca kırığını kesti. Kaygılanacak bir durum yok.

M6,2’lik depremle Kuzey Marmara’da Trakya kolunun Büyükçekmece- Kumburgaz-Silivri bölümü yaklaşık 25 km, sağ doğrultu atımlı yırtılmayla kırılmış olabilir. Depremin İstanbul önünü kırmadan sıçrayarak Trakya kolunu batıya doğru yırtıp, kırılmanın durması can güvenliği bakımından uğurludur, sevinçlidir. Görünüş o ki, gerginlik 23Nisan bayram günü öğleden sonra hızla düşmüş, sönüme geçmiştir. Boşalttığı gerginlik, boşatması gerekenin yaklaşık 22’de 1’i dir. Umarım parçalı kırılmalar ile işlem gelecekte de bu biçimde ölümsüz, yıkımsız tamamlanır.”

Prof. Ahmet Ercan dün paylaştığı mesajda ise şu ifadeleri kullandı:

“M6,2’lik deprem Trakya kolunda beklenen M7,0-M7,2’nin bir uyarısı ya da alıştırmasıdır. Büyük depremin odağı tam bu konumda 7 ile 13 km derinde olacak, sarsıntısı da 22 kat büyük olacaktır. Kuzey Anadolu Kırığı sağ atımla kırışacak, düşüntüsü 1,5 dolayında gerçekleşecektir. Çalışmalarım büyük deprem için henüz erken olduğu, 2045 ile 2075 arası olması beklenmektedir. Eviniz sağlam yerde, dayanıklı ise dikme ile kirişlerde çatlak, kırık yoksa kullanabilirsiniz.”

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