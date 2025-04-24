İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, tutuklu bulunan Murat Ongun’un müdafii Serkan Günel, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Murat Ongun’un avukatları gözaltında

Günel, gelişmeyi saat 07.00 sularında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında “Şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!” ifadelerine yer verdi.

Kazım Yiğit Akalın da gözaltında

Günel’in ardından, bir diğer avukat Kazım Yiğit Akalın’ın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Her iki avukata yöneltilen suçlamalar arasında “yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” yer aldı. Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Mehmet Pehlivan: Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, meslektaşlarına yönelik gözaltı işlemlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Pehlivan, “Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir” dedi.

Pehlivan’ın avukatı hakkında da gözaltı kararı

Gözaltı kararlarından biri de Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında verildi. Şu anda Adıyaman’da olan Koçoğlu’nun, 6 Şubat depremlerinde İsias Otel’de çocuklarını kaybeden ailelerin avukatlığını üstlendiği bildirildi.

Pehlivan, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

“Avukatım hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Yiğit dün benim avukatımdı, bugün depremzede ailelerin avukatı. Kaçmadı, saklanmadı. Adalet için mücadele etmeye devam ediyor. Savunma susmayacak.”

