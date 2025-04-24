İstanbul bütün gece uyumadı! 184 artçı sarsıntı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 12.49’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kamuoyuna bilgilendirme yaptı. Depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara bölümünde, yüzeyin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve 13 saniye sürdüğü belirtildi.

İstanbul’da deprem paniği

AFAD açıklamasında, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir” ifadeleri kullanıldı.

Bilim Kurulu: Sağ yanal kırılma, 30 cm yer değiştirme

Açıklamada, AFAD Deprem Bilim Kurulu’nun ilk teknik değerlendirmelerine de yer verildi. Kurul, bu depremin sağ yanal doğrultu atımlı bir fay kırığı ile uyumlu olduğunu, yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığını belirtti. Kırılma sonucu fay hattı üzerinde 30 santimetreye yakın bir yer değişiminin meydana geldiği ifade edildi.

İnceleme sürüyor, vatandaşlara uyarı yapıldı

Depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıklayan AFAD, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 10 binden fazla başvuru yapıldığını, bunların 296’sının doğrudan binalarla ilgili olduğu bilgisini verdi. Vatandaşlardan bu tür binalara, yetkili teknik ekiplerce güvenli olduğu belirlenene kadar girilmemesi istendi.

“Artçılar sürebilir, panik değil, tedbir zamanı”

AFAD, açıklamasında şu uyarılara da yer verdi:

“Ana şoktan sonra belirli bir süre daha belli büyüklüklerde artçı depremler olması beklenmektedir. Halkımızın panik yapmaması, ancak tedbirli davranması büyük önem taşımaktadır. Resmi kurumların açıklamaları dışında yer alan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

