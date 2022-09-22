Putin’in seferberlik ilan etmesi protesto ediliyor. Rusya’da binden fazla kişi gözaltına alındı

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkenin silahlı kuvvetlerindeki yedek askerleri kısmen seferber etme kararnamesini protesto etmek için Rusya‘nın birçok kentinde gençler sokaklara döküldü.

Putin seferberlik çağrısı Rusya’yı karıştırdı

Putin’in Çarşamba günü kısmi bir askeri seferberlik ilan etmesinden kısa bir süre sonra,

Alınan ilk bilgilere göre, Çarşamba günü Moskova ve St Petersburg da dahil olmak üzere şehirlerdeki seferberlik karşıtı mitinglerde yüzlerce kişi tutuklandı.

Moskova’da protestocular, “Savaşa hayır” sloganları attı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, St Petersburg’da protestocular “Seferberlik yok!” diye slogan attılar.

“Herkes korkuyor. Ben barıştan yanayım ve ateş etmek istemiyorum. Ancak şimdi dışarı çıkmak çok tehlikeli, aksi takdirde çok daha fazla insan olurdu, ”dedi göğsünde pasifist sembolü olan bir öğrenci olan protestocu Vasily Fedorov.

AFP’ye konuşan bir öğrenci olan Oksana Sidorenko, “Savaşa ve seferberliğe karşı olduğumu söylemeye geldim” dedi.

Rusya’daki protestocuların doğrulanmış video görüntüleri,

Rus polis memurlarının Çarşamba günü protestocuları yere iterek veya otobüslere tıkarak tutukladığını gösteriyor.

Video yoğun bir alışveriş caddesinde bir binanın dışında bir adamın yüzüne vurmaya çalışan bir polis memurunu gösteriyor; bir diğerinde , Novosibirsk kentindeki bir mitingde mütevazı bir alkış fonunda, “Putin için ölmeye niyetim yok” diye bağırdıktan sonra tutuklanan bir adam görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Ukrayna‘da işgal ettiği toprakların güvenliğini sağlamak için kısmi seferberlik ilan etmesini protesto eden binden fazla kişi Rus polisi tarafından gözaltına alındığı bildiriliyor.

Rus insan hakları kuruluşu OVD-Info, toplamda 1300 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

En çok gözaltının St Petersburg ve Moskova kentlerinde olduğu belirtildi. Irkutsk, diğer Sibirya şehirleri ve Yekaterinburg’da da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Putin’in açıklamasının ardından Rusya’dan diğer ülkelere tek yönlü uçuşların da hızla tükendiği görülüyor. İstanbul ve Erivan gibi destinasyonlara uçak biletlerine talep hızla yükseliyor.

Associated Press’e göre Moskova’dan İstanbul’a veya Dubai’ye tek yön uçuşların fiyatları 9,200 euroya ulaştı.

Sosyal medya ve Google’da da “Rusya’dan nasıl ayrılabilirim?

Sosyal medya ve Google’da da “Rusya’dan nasıl ayrılabilirim?” aramalarında ciddi artış var.

Ülkenin sınırlarındaki uzun kuyrukları gösteren görseller paylaşılıyor.

Putin, dün kısmi seferberlik ilan ederek, Ukrayna savaşı için 300 bin yedek askerin derhal göreve çağrılmasını emretti.

Rus lider, Rus bölgelerini korumak için “elindeki tüm imkanları” kullanacağını söyledi.

Bu açıklamadan bir gün önce ise Ukrayna’da Rusya’nın işgal ettiği bölgelerdeki halk, “Rusya’ya katılma referandumu” talep etmişti.

Güney Kaliforniya Üniversitesi Orta Avrupa Çalışmaları Direktörü Robert English, savaş karşıtı protestolara yönelik baskının “Ukrayna’daki çatışmadan büyük bir memnuniyetsizlik olduğunu gösteriyor” dedi.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

