Türkiye-Lüksemburg: 3-3

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 3-3’lük eşitlikle bitti.

Türkiye Azerbaycan’dan sonra 2. ülke oldu

Türkiye, Lüksemburg’un son yıllarda Azerbaycan’dan sonra 3 gol attığı ikinci ülke oldu.

UEFA Uluslar C Ligi 1. grupta ilk maçına 4 Haziran 2022 tarihinde Faroe Adaları karşısında çıkan A Milli takım bu mücadeleden 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

İkinci maçında Litvanya’yı 6-0’la geçen Türkiye üçüncü maçını 11 Haziran’da Lüksemburg deplasmanında oynadı. Grubun en güçlü ikinci temsilcisi olan Lüksemburg karşısında 2-0’lık skorla sahadan galip ayrılan A Milli takım son maçında Litvanya’yı 2-0’lık skorla yendi ve 12 puan toplamıştı.

Türkiye Lüksemburg ilk 11’leri

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Eren, Orkun, Ferdi, Cengiz, Halil, Kerem, Enes Ünal

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastien Thill, Vincent Thill, Barretro, Gerson Rodrigues, Sinani

Stefan Kuntz’un 11. sınavı

A Milli Futbol Takımı, Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde bugüne kadar 10 maça çıktı. Milliler, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alırken, 2 kez de kaybetti. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Ay-Yıldızlılar, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde de 9 gol görmüştü

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler yönetti.

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