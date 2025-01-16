Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İfade Veriyor: Karar Anı Yaklaşıyor

Beşiktaş Postası’nın haberine göre, İstanbul’da suç örgütüne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veriyor. Savcılığın vereceği karara bağlı olarak Akpolat’ın hakim karşısına çıkarılıp çıkarılmayacağı netleşecek.

40 kişi gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş’ın liderlik ettiği iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 40 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alınmaya devam ediyor.

Aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanmış olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ise ifadesinin cezaevinden SEGBİS aracılığıyla alınacağı öğrenildi.

CHP’den Açıklama: Hukuki Değil, Siyasi Bir Operasyon

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in sürece dair değerlendirmelerine yer verildi. Yücel, Başkan Akpolat’ın gözaltına alınmasının hukuki bir temelden yoksun olduğunu ve siyasi amaçlarla yürütüldüğünü savundu.

Yücel, “Bu operasyon, sadece Beşiktaş’ta CHP’ye oy vermiş vatandaşlarımıza değil, demokrasiyi savunan milyonlara bir meydan okumadır,” ifadelerini kullandı. Hukukun üstünlüğüne inançlarının tam olduğunu vurgulayan Yücel, her koşulda mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Yücel, “Ülkemizde seçimle gelenlerin yine seçimle görevi bırakması gerekir. Hukuk kılıfı altında yapılan siyasi operasyonlar, demokrasiye zarar vermektedir,” şeklinde konuştu.

İfadeler tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde işlemleri sürüyor.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda, Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 39 şüphelinin ifadeleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer’in ifadesinin, yarın bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, adliyede gazetecilere yaptığı açıklamada, Rıza Akpolat’ın savcılıkta yaklaşık 1 saat ifade verdiğini söyledi.

Binici, Akpolat’ın emniyette ifadesinin alınmadığını, savcılıkta ise tutanaklar haricinde soru sorulmadığını belirterek, savcılığın kararını bekleyeceklerini kaydetti.