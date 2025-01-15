Gazze Savaşı’nda Ateşkes Anlaşması Sağlandı

15 aydır devam eden çatışmaların ardından İsrail ve Hamas, altı haftalık bir ateşkesin ilk aşamasını içeren anlaşmaya vardı. Anlaşma, rehine ve mahkum takasını, Gazze’de insani yardımların artırılmasını içeriyor.

Anlaşma kapsamında İsrail güçlerinin Gazze’den kademeli olarak çekilmesi, Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’de tutuklu Filistinlilerin salıverilmesi öngörülüyor. Ayrıca, Gazze’ye günlük 600 yardım kamyonu ve 50 yakıt tankerinin girişine izin verilerek altyapı onarımlarının başlaması planlanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, rehinelerin transferi için Uluslararası Kızılhaç yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: The Kayon Jungle Resort ile Bali’de unutulmaz bir tatil