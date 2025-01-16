Joe Biden: Amerika’da Tehlikeli Bir Oligarşi Şekilleniyor

ABD’nin görevden ayrılan Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’dan yaptığı veda konuşmasında Amerika’da oluşan “tehlikeli bir oligarşi” konusunda sert uyarılarda bulundu. Oval Ofis’ten ailesinin de katılımıyla yapılan konuşmada Biden, teknoloji ve sanayi dünyasındaki ultra zenginlerin demokrasi ve temel özgürlükleri tehdit ettiğini belirtti.

82 yaşındaki Biden, ABD’deki “aşırı zengin, güçlü ve etkili bir kesimin” demokrasiyi ve halkın haklarını tehdit eden bir yapı oluşturduğunu ifade etti. Özellikle “teknoloji-sanayi kompleksi” olarak tanımladığı bu gruba dikkat çeken Biden, bu kesimin Amerikalılar üzerinde kontrolsüz bir güç kullanabileceğini söyledi.

“İklim Krizi ve Dezenformasyon Büyük Tehdit”

Biden, konuşmasında iklim değişikliği ve sosyal medyada yayılan dezenformasyona da geniş yer verdi. İklim krizine yönelik adımların, güç sahibi çevreler tarafından baltalanmak istendiğini vurgulayan Biden, “Bu güçlü çevreler, kendi çıkarları için iklim krizine karşı attığımız adımları yok etmeye çalışıyor” dedi.

Sosyal medya şirketlerine de sert eleştiriler yönelten Biden, Meta gibi büyük platformların bağımsız doğrulama çalışmalarını sonlandırma kararını eleştirdi. “Sosyal medya, gerçeği kar amacı güden yalanlarla boğuyor,” diyen Biden, dezenformasyonun halkın bilgiye erişimini engellediğini ifade etti.

Teknoloji Devlerine Sert Eleştiri

Biden’ın konuşmasında, ultra zengin teknoloji liderlerine yönelik göndermeler de dikkat çekti. Elon Musk gibi isimlere atıfta bulunarak, bu kişilerin ekonomik güçlerini siyasi çıkarları için kullanmaya çalıştığını söyledi. Biden ayrıca, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi teknoloji devlerinin Donald Trump yönetimiyle ilişkilerini güçlendirme çabalarına dikkat çekti.

“Geleceğin Tohumları Atıldı”

Görev süresince iş yaratma, altyapı yatırımları ve sağlık hizmetlerini ön plana çıkaran Biden, “Birlikte başardıklarımızın tam etkisini hissetmek zaman alacak, ancak bu tohumlar gelecekte büyüyüp yeşerecek” dedi.

Biden, ABD’nin geleceği için vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Ülkenizin koruyucusu olun ve demokrasi meşalesini her zaman taşıyın” ifadesini kullandı.

İsrail-Hamas Ateşkesi ve Diplomatik Başarı

Veda konuşmasının başında İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına da değinen Biden, bu müzakerelerin kariyerinin en zorlu diplomatik çabalarından biri olduğunu belirtti. Ateşkesin, 19 Ocak’ta Trump’ın göreve başlamasından bir gün önce yürürlüğe gireceğini söyleyen Biden, bu başarının kendi liderliği sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Ancak Trump, anlaşmanın kendi seçim zaferi sayesinde mümkün olduğunu belirterek ateşkesle ilgili iddialarını sürdürdü.

Biden, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Hepinizi demokrasimizin koruyucusu olmaya davet ediyorum. Hepimiz bu meşaleyi taşımakla sorumluyuz.”

ABD Adalet Bakanlığı, Hunter Biden hakkındaki kararların tarafsız bir soruşturma sonucunda alındığını ve siyasi etkilerden bağımsız olduğunu açıkladı.

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