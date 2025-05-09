Rusya’dan gövde gösterisi

Rusya, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının teslim olduğu 9 Mayıs Zafer Günü’nün 80. yıldönümünde gövde gösterisi yaptı.

Putin yanına sadece Xi Jinping’i aldı

Kızıl Meydan’daki geçit törenine 27 ülkenin devlet başkanı ve binlerce asker katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘e Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in eşlik etmesi ABD’ye ve Avrupa’ya adeta bir meydan okuma olarak değerlendirildi.

11 bin kişilik dev ordudan geçit töreni

Rus Hava Kuvvetleri Oleg Salyukov önderliğinde bin 5000’ü Ukrayna’da savaşmış, 11 bin kişilik dev Rus Ordusu geçit töreninde yer aldı.

Çin’den yaklaşık 100 askerle katıldığı törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına bizzat destek veren Kuzey Kore birliklerinin komutanını bizzat selamladı.

Avrupa’dan Slovakya ve Sırbistan katıldı

9 Mayıs Zafer Günü‘nün 80. yıldönümüne Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela Devlet Başbakanı Nicolas Maduro, Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico da katılan isimler arasındaydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşta oldukları Ukrayna’yı, 2. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin yenilgiye uğrattığı Nazilere benzetti.