Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hem ekonomik değerlendirmelerde bulundu hem de muhalefete yönelik sert eleştiriler yöneltti.

Konuşmasında MÜSİAD’ın yeni başkanı Burhan Özdemir’i tebrik eden Erdoğan, görevini devreden Mahmut Asmalı’ya da çalışmalarından dolayı teşekkür etti. MÜSİAD’ın geçmişten bugüne demokrasiden yana duruşunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “MÜSİAD daima demokrasiden, adaletten, hukuktan ve özgürlüklerden yana güçlü duruş sergiledi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor

Türkiye ekonomisine dair güncel verileri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisanda son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İnşallah devamı da gelecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, “Kayıt dışıya göz yummak, bu kardeşlerimizin hakkını yedirmek olacaktır” dedi.

Ekonomik tabloya dair değerlendirmelerinin ardından muhalefete yüklenen Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrılarını hedef alarak şunları söyledi:

“Sayın CHP Genel Başkanı kusura bakmasın ama bunun adı muhalefet değil, ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur. Bizim CHP’lilerin birbirini jurnallemesiyle hiçbir sıkıntımız olamaz ama yalan ve iftiralarla Türkiye’yi jurnallemesine gözlerimizi kapatamayız.”

Muhalefetin siyaset tarzını “sorunlu” olarak niteleyen Erdoğan, kutuplaşma uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin iç cephesini güçlendirmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin 86 milyon olarak müştereklerde buluşmaya ihtiyacı var. Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yükselmişken yangına körükle gitme yanlışından bir an önce dönülmesini temenni ediyoruz.”

Erdoğan, konuşmasının sonunda MÜSİAD’a teşekkür ederek, yeni yönetime başarılar diledi ve iş dünyasını yüksek teknoloji yatırımları ile ihracat destek programlarından yararlanmaya davet etti.

