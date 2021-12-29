Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılanacağı suç örgütü davası bugün başlıyor

Sedat Peker hakkında istenen toplam ceza ise ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis.

Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmesine yol açan olay ise Cahit Çetin’in 31 Ağustos 2017’de İstanbul-Çekmeköy’de silahla vurularak öldürülmesi.

Sedat Peker ise bu cinayeti azmettirmekle suçlanıyor.

241 sayfalık iddianamede örgütün yasal veya yasa dışı iş sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları ve bu şekilde toplumda korkutucu güç olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları anlatılıyor.

Soruşturma şikayet üzerine hızlandı

BBC Türkçe‘nin edindiği bilgiye göre soruşturma, bir iş insanının yaşadığı bir olayla ilgili şikâyeti üzerine hızlandı.

Dosyada, Peker’in alacak-verecek gerekçesiyle bir iş insanından 1 milyon TL para aldığı, soruşturma devam ederken bu paranın geri verildiği ancak bu kişiye yönelik tehditlerin sürdüğü iddia ediliyor.

Sedat Peker yurt dışına çıktıktan sonra YouTube hesabından yayımladığı videolarla Türkiye’de tartışmalara yol açmıştı.

Kırmızı bülten ile aranan Peker’in milliyetçi kimliği ön plana çıkarmaya özen göstererek kendisini meşru ve sempatik göstermeye çalıştığı, bu şekilde vatandaşların desteğini almaya çalıştığı ve özellikle bu kapsamda genç kesimi elinde tutmaya yönelik çabalar sarf ettiği kaydediliyor.

Peker’in bu şekilde suç örgütünü kurarak Türkiye’de büyümeye başladığı ifade ediliyor.

Dosyada Peker dışında,

9 kişi örgüt yöneticisi olmak,

46 kişi örgüt üyesi olmak

22 kişi de örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekle suçlanıyor.

DHA’nın aktardığına göre

yöneticiler hakkında 5-10 yıl arası,

üyeler hakkında 2,5-6 yıl arası,

üye olmadan suç işleyenler hakkında ise 2-4 yıl arası hapis cezası isteniyor.

Örgüt üyelerinin silah taşıdıkları, birbirlerine silah temin ettikleri kaydedilen iddianamede, silah yerine günlük hayatın akışına ters olarak “Emanet, cihaz, oyuncak, çekirdek” şeklinde kelimler kullandıkları belirtiliyor.

İddianamede suç örgütünün listesinin bizzat örgüt lideri tarafından tutularak dağıtımı yapılan tespihlerin imame veya boncuklarında “Reis Sedat Peker, SP” gibi yazıların olduğu bu tespihlerin örgütün parolası olarak kullanıldığı kaydediliyor.

Tespihi olan kişilerin örgüt liderine bağlılığının tüm örgüt üyeleri tarafından bilindiği, tespihi olan kişilerin örgüte yardım eden, geçmişinde örgütle kader birliği yapan ya da örgüt üyeleri oldukları ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker dosyada firari sanık konumunda.