Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanlığı karşı karşıya
Ekrem İmamoğlu: İçişleri Bakanlığı, yüzlerce İBB personeli hakkında özel teftiş başlattı, İBB Başkanı 'İçişleri Bakanı istifa etsin' dedi.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin “terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine” özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, “Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise belediyede çalışan 86 bin personelin yanında olduğunu söyledi, Soylu’yu görevini yerine getirmemekle suçlayarak istifaya çağırdı.
İçişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada “İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.
Bakanlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve “PKK ile iltisaklı/irtibatlı” kişilerin Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) referansıyla İBB’ye yerleştirildiği yönündeki iddia ve tespitlerin yer aldığı iddianamenin de bahse konu özel teftişin kapsamında olduğunu açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler…
DİAYDER referansıyla İBB’ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız ⬇️ pic.twitter.com/qxui8jTUxU
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 26, 2021
Dün İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının ardından, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan arka arkaya açıklamalar geldi.
“Buradan referansla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne insanların girip çalıştıklarını gördük. Bu arada ihbarlar geldi. PKK/KCK ile bağlantılı hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, polisin öldürülmesi eylemlerine katkı vermiş ve yargı tarafından tescil edilmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmiş, ByLock kullanıcısı bir çok kişinin işe alındığını belirledik.
“Belediye de bir kamu teşükkülüdür. Burdaki işe alınanlar mahalleleri süpürmüyor, temizlemiyor, bir bölümü ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışma kabiliyetine sahipler.”
Soruşturmanın siyasi olmadığını söyleyen Soylu, “Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadele ile işimiz var. Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız. Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi” dedi.
İmamoğlu: Hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sonraki dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.
“Öncelikle teftiş doğrudur. Bizler belediyeler olarak teftiş edilmekle olarak hiçbir sorunumuz yoktur” diyen İmamoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nda oturan zat, 12 Aralık’ta TBMM’de açıklama yaptı. İBB’de 557 terörist olduğunu iddia etti. Her verisi yanlış olan bakana şunu hatırlatmak isterim; tam 2 hafta üstünden geçti. Bu 15 boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Hiçbir şey duymadık yaptıklarıyla ilgili” dedi ve ardından yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:
“İBB olarak, belediye başkanı olarak bir kısım işlemler başlattık. Devlet adabına uygun bir biçimde bu beyanı ciddiye alarak, 15 Aralık’ta teftiş kurulunda bir araştırma ve gerekiyorsa da soruşturmaya izin verdim.
“Aynı tarihte ise İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdık. Bilgi istedik. Dedik ki Bakanlığa, ‘Bize bu konuda bilgi verin, kimdir bunlar, listeyi yolların, biz de gereğini yapalım.’ Bir teröristle ilgili bir tespitiniz varsa bunu ciddiye alalım değil mi? Bakanlık buna hiçbir yanıt vermedi.
“Uyuyan bakanlık dün saat 20:00 itibarıyla bu uykudan uyanıp tweet attı. Tweet atarak hakkımızda bir soruşturma izni verdiğini duyduk. Twitter’dan soruşturma izni verildiğine ilk kez şahit oluyorum. Uygulama böyle olmaz.
“15 gün sonra pazar akşamı böyle bir tweetle süreci başlatmak aklına geldi acaba neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Pazar günü konuştu. İstanbul’la ilgili içi siyaset dolu mesajlar verdi. Buradan Cumhurbaşkanı’nın bu konuşmasından Sayın Bakan bir rol kapma çabasıyla ortaya çıktı.”
Soylu’nun teftiş sonuçlanmadan kaç kişinin örgütlerle iltisaklı olduğunu açıklamasını da eleştiren İmamoğlu, “Hanginiz sayı ile tespit yapıldıktan sonra teftiş yapıldığını duydunuz? Sayı veriyorsunuz, bunlar terörist diyorsunuz sonra teftiş başlatıyorsunuz” dedi.
“Sen bakanlıksın, terörist konusunda netsen tut kulağından götür at hapse. Böyle bir süreç akıllara zarar. İşe girme prosedürleri bellidir, siz işe birini başlatırken adli sicil kaydı istersiniz. Bu belge Adalet Bakanlığı’ndan alınır. Dolayısıyla İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açmış demektir.
“Bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de İçişleri Bakanlığı hatta bakanın kendisidir. ‘Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyorum.”
Soylu’nun 15 gün boyunca yazıya yanıt vermediğini ve harekete geçmediğini söyleyen İmamoğlu, “Bunları tespit etmiş bakan, yerinde oturuyor, gevrek gevrek basın önünde söylüyor. O kişiler de İBB’de görev mi yapıyor şu anda? Hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin. Derhal. Görevini yapmayan İçişleri Bakanı o zaman” dedi.
‘İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek’
Pazar günü İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının ardından, İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan tepki göstermişti.
İmamoğlu daha önce söylediği “Hak yemem hakkımı da yedirmem” sözlerini tekrarlayarak, “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” ifadelerini kullandı.
Suçu olan kişilere karşı sonuna kadar birlikte mücadele etmeyi teklif eden İmamoğlu, “Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek” dedi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Bu saatten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu millete emanettir” diye yazdı.
‘İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?’
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Saray’daki şahıs” diye seslendiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı ve “İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?” diye tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, “Bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma” dedi.
Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 26, 2021
‘İçişleri Bakanlığı 86 bin çalışanımızı zan altında bıraktı’
İBB tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da “İçişleri Bakanlığı 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır” denildi.
“Terör bağlantılı” kişilerin kamu kurumlarında iş bulabilmelerinin, İBB’ye ait değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’na ait bir sorun olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur.”
İBB, 86 bin çalışanının hukuki haklarını sonuna kadar koruyacağını ifade etti.
Tartışma nasıl başladı?
İmamoğlu’nun İBB seçimlerini kazanmasının ardından işe alınan personel arasında terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin olduğu yönündeki iddialar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında dillendirildi.
Bakan Soylu İBB’ye yaklaşık 33 bin kişinin işe alındığını söylediği konuşmasında, “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim” dedi.
Ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Aralık’ta AKP’li belediye başkanlarının katıldığı Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, CHP’nin kazandığı belediyelerden tek bir kişinin bile işten çıkartılmayacağı yönünde vaatlerde bulunduğunu ancak buna karşın 15 bin kişinin İBB’deki işinin sonlandırıldığını savundu.
Erdoğan konuşmasında, “Bunun yerine de çoğu kim olduğu, ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleri ile iltisaklı çıkan 45 bin kişi belediyeye doldurdular” dedi.
İmamoğlu: Cumhurbaşkanı’na mektup yolladım
24 Aralık’ta İYİ Parti’nin düzenlediği ‘Kalkınma Kongresi’ne katılan İBB Başkanı İmamoğlu ise gazetecilere verdiği demeçte Erdoğan ve Soylu tarafından verilen sayıların tutarsız olduğunu vurgulayarak, “21 binin biraz üzeri bir sayıda insan işe alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek, kalem kalem belli” diye konuştu.
İşe alınan personelden bazılarının terör örgütleri ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara da değinen İmamoğlu şunları söyledi:
“Ben 10 gün önce, Sayın İçişleri Bakanı’na yazı yazdım. Bizzat kendim, bizzat şahsına. Bu ‘500 küsur terörist dediği sayı kimdir? Bize yaz, gönder; biz de bilelim.’ Bir. İki; devletin kurumlarından bu insanlar temiz kağıdı alıp bizde işe başlıyor. Bunun terörist olduğunu ifade edip ve bunu afişe edip de birilerine terörist damgası vuran bir kısım medyayı da kınıyorum.
“Devletin bakanı çıkıp, ‘500 küsur kişi isim listesi var elimizde’ diyor. Ben, yazı yazdım kendisine. Bütün bu bilgileri de yazdım. Kendisine yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye, bizimle irtibat kursun diye Sayın Cumhurbaşkanı’na da bugün sabah saatlerinde mektubumu yolladım. Oradan net, gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı.”
Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor
Pazar günü AKP’nin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe aldı. Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, ‘böyle bir şey yok’ diyor” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Pazar gecesi Twitter’da “İçişleri Bakanı, efendisinden fırça yemiş olacak ki, 17 gün önce Meclis’te attığı iftiralarla ilgili bugün Erdoğan konuştuktan sonra adım atıyor” mesajını paylaştı.