Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanlığı karşı karşıya

İçişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada “İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve “PKK ile iltisaklı/irtibatlı” kişilerin Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) referansıyla İBB’ye yerleştirildiği yönündeki iddia ve tespitlerin yer aldığı iddianamenin de bahse konu özel teftişin kapsamında olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler… DİAYDER referansıyla İBB’ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız ⬇️ pic.twitter.com/qxui8jTUxU — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 26, 2021

Dün İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının ardından, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan arka arkaya açıklamalar geldi.

“Buradan referansla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne insanların girip çalıştıklarını gördük. Bu arada ihbarlar geldi. PKK/KCK ile bağlantılı hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, polisin öldürülmesi eylemlerine katkı vermiş ve yargı tarafından tescil edilmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmiş, ByLock kullanıcısı bir çok kişinin işe alındığını belirledik.

“Belediye de bir kamu teşükkülüdür. Burdaki işe alınanlar mahalleleri süpürmüyor, temizlemiyor, bir bölümü ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışma kabiliyetine sahipler.”

Soruşturmanın siyasi olmadığını söyleyen Soylu, “Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadele ile işimiz var. Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız. Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi” dedi.

İmamoğlu: Hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sonraki dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

“Öncelikle teftiş doğrudur. Bizler belediyeler olarak teftiş edilmekle olarak hiçbir sorunumuz yoktur” diyen İmamoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nda oturan zat, 12 Aralık’ta TBMM’de açıklama yaptı. İBB’de 557 terörist olduğunu iddia etti. Her verisi yanlış olan bakana şunu hatırlatmak isterim; tam 2 hafta üstünden geçti. Bu 15 boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Hiçbir şey duymadık yaptıklarıyla ilgili” dedi ve ardından yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

“İBB olarak, belediye başkanı olarak bir kısım işlemler başlattık. Devlet adabına uygun bir biçimde bu beyanı ciddiye alarak, 15 Aralık’ta teftiş kurulunda bir araştırma ve gerekiyorsa da soruşturmaya izin verdim.

“Aynı tarihte ise İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdık. Bilgi istedik. Dedik ki Bakanlığa, ‘Bize bu konuda bilgi verin, kimdir bunlar, listeyi yolların, biz de gereğini yapalım.’ Bir teröristle ilgili bir tespitiniz varsa bunu ciddiye alalım değil mi? Bakanlık buna hiçbir yanıt vermedi.

“Uyuyan bakanlık dün saat 20:00 itibarıyla bu uykudan uyanıp tweet attı. Tweet atarak hakkımızda bir soruşturma izni verdiğini duyduk. Twitter’dan soruşturma izni verildiğine ilk kez şahit oluyorum. Uygulama böyle olmaz.

“15 gün sonra pazar akşamı böyle bir tweetle süreci başlatmak aklına geldi acaba neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Pazar günü konuştu. İstanbul’la ilgili içi siyaset dolu mesajlar verdi. Buradan Cumhurbaşkanı’nın bu konuşmasından Sayın Bakan bir rol kapma çabasıyla ortaya çıktı.”

Soylu’nun teftiş sonuçlanmadan kaç kişinin örgütlerle iltisaklı olduğunu açıklamasını da eleştiren İmamoğlu, “Hanginiz sayı ile tespit yapıldıktan sonra teftiş yapıldığını duydunuz? Sayı veriyorsunuz, bunlar terörist diyorsunuz sonra teftiş başlatıyorsunuz” dedi.

“Sen bakanlıksın, terörist konusunda netsen tut kulağından götür at hapse. Böyle bir süreç akıllara zarar. İşe girme prosedürleri bellidir, siz işe birini başlatırken adli sicil kaydı istersiniz. Bu belge Adalet Bakanlığı’ndan alınır. Dolayısıyla İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açmış demektir.

“Bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de İçişleri Bakanlığı hatta bakanın kendisidir. ‘Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyorum.”

Soylu’nun 15 gün boyunca yazıya yanıt vermediğini ve harekete geçmediğini söyleyen İmamoğlu, “Bunları tespit etmiş bakan, yerinde oturuyor, gevrek gevrek basın önünde söylüyor. O kişiler de İBB’de görev mi yapıyor şu anda? Hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin. Derhal. Görevini yapmayan İçişleri Bakanı o zaman” dedi.

‘İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek’

Pazar günü İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının ardından, İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan tepki göstermişti.

İmamoğlu daha önce söylediği “Hak yemem hakkımı da yedirmem” sözlerini tekrarlayarak, “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” ifadelerini kullandı.

Suçu olan kişilere karşı sonuna kadar birlikte mücadele etmeyi teklif eden İmamoğlu, “Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek” dedi.