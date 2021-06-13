Sosyal Medya’da gündem Sedat Peker yakalandı mı?

Uzun süre sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Sedat Peker’in yakalandığına dair iddialar ortaya atıldı. HalkTV ekranlarında yayınlanan ‘Açıkça’ programında konuşan Barış Pehlivan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

HalkTV ekranlarında yayınlanan ‘Açıkça’ programında konuşan Barış Pehlivan konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“İddia bir sosyal medya hesabında özellikle gündeme getirildi. O iddia sosyal medyada yayılmaya başladığı andan itibaren (Sedat Peker’in Türk güvenliği tarafından operasyon sonucu yakalandığı iddiası) ben de kaynaklarıma soruyorum bu iddia doğru mu? Sonuçta uluslararası bir operasyon yapılması gerekiyor.

Benim ilk edindiğim bilgi, Türk güvenliğinin peşinde olduğu ve yakalamasına ramak kaldığına dairdi. Daha sonrasında Sedat Peker’e yakın olduğu bilinen isimler var . Örnek veriyorum Emre Olur.

Emre Olur’un özelliği ne? Sedat Peker’le ilişkisini saklamayan, hatta kendisini bir basın danışmanı gibi lanse eden., Sedat Peker’in anlattıklarının perde arkasına dair bir çok video paylaşan bir isim.

Emre Olur’a ulaştım. İlk ulaştığımda bana şöyle bir iddiada bulundu. Ben geceden beri iletişim halinde değilim, ulaşmaya çalışıyorum. Sonraki görüşmede ise böyle bir bilgi verdi. Ben nerede olduğuna dair bilgi sahibi oldum.

Dubai’li yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda. Bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hala o görüşmede. Konuttakilerde tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Bakın bunların hepsi iddia. Yanında telefonu yok. Telefonu olmadığı için de bir paylaşım da yapamıyor.

Ben sordum. Bu bir gözaltı demektir dedim. Gözaltı olmadığı iddiasında. Bir davet oldu kelimesini kullanıyor. Genelde öyle kullanırlar. Gözaltında değil de davet edildi kelimesini kullanırlar. Bana kalırsa bu bir gözaltıdır.

Gözaltında olmadığını iddia ediyor. Türk yetkililerin devrede olmadığını iddia ediyor Emre Olur. Türk yetkiler tarafından bir operasyona uğramadığına ama Dubai’li yetkililer tarafından bir görüşme gerçekleştirildiği iddiasını benimle paylaştı.”

Sedat Peker’in avukatları ise iddiayı yalanladı

Barış Pehlivan, Sedat Peker’in HalkTV haber merkezinden Özlem Gürses’le görüştüğünü ve yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini de belirtti.

Avukatları, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yakalandığı yönündeki iddiayı yalanladı: Henüz bulunduğu yerde ve kendisine yönelik herhangi bir operasyon yok.