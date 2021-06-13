Danimarka Milli Takımı doktoru: Hızlı müdahale Eriksen’i tekrar hayata döndürdü

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Parken Stadı’nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Boesen, “Christian’ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian’ı yeniden hayata döndürdü” ifadelerini kullandı.

İtalya ekibi Inter’in orta saha oyuncusu Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu’ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.

Hastaneye götürülen Eriksen’in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo’nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

Danimarka Futbol Federasyonu’ndan açıklama

Danimarka Futbol Federasyonu da Twitter hesabından oyuncunun son durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı: “Bu sabah Christian Eriksen ile konuştuk, arkadaşlarına selam gönderdi. Durumu stabil, hastanede kontrol altında kalmaya devam edecek. Bütün ekip kriz yardımı aldı ve birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen’e destek olan herkese teşekkürler.”