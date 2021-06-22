Sergen Yalçın : “Yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı.”

Beşiktaş’ı Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaştıran ancak lig sürerken yeni sözleşme konusunda genel sekreter Mesut Urgancılar’ın Sergen Yalçın ile yaptığı “Kontrat sezon sonuna bakılacak” diyerek başlayan kriz Beşiktaş’ın şampiyonlar ligine direkt katılım hakkı kazanmasına rağmen anlaşma hala sağlayamayan Sergen Yalçın, ayrılık kararı aldı.

Hürriyet gazetesi haberine göre Sergen Yalçın’ın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine sarf ettiği sözler de ortaya çıktı. İşte detaylar…

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

“Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.”

Sergen Yalçın’ın göreve geldiği Şubat 2020’den bu yana Süper Lig’de en fazla puan toplayan (116), gol atan (119), galibiyet alan (36) averaj yakalayan (+61) teknik adam oldu.

Sergen Yalçın tartışmaları sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş, tarihine geçtiniz. Beşiktaş 2 kupa kaldırmış, taraftara zehir ettiniz an itibariyle. Başka hocalarla görüşmedik dediniz, Aboubakar; sakatlık yüzünden oynamıyor dediniz. HEPSİ YALANDI. İSTİFA BİR HİZMETTİR! #sergenyalcın pic.twitter.com/93nPN9GTSO — Beşiktaş Sports 🦅 (@SportsBesiktas3) June 21, 2021