Beşiktaş Kaynıyor: Taraftar İkiye Bölündü

Beşiktaş Postası’nın haberine göre Yönetim ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerden hala bir sonuç alınamazken taraftar cephesinde de ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Sosyal medyada örgütlenen Beşiktaş taraftarları, görevi bıraktığı ileri sürülen Sergen Yalçın’ı ikna etmek için başarılı teknik direktörün evine gitme kararı aldı.

Ancak taraftar grubu Çarşı, isim vermeden bu hareketi engelleme yoluna gitti.

Çarşı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Burası BEŞİKTAŞ herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş’tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır.” denildi.