AVM’ye Aşı Standı Kuruldu: Randevuya Gerek Yok
İstanbul'daki A.F. Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde koronavirüs aşı standı kuruldu. AVM'de aşı olmak isteyenler için randevu gerekmiyor.
İstanbul Akvaryum tarafından yapılan açıklamaya göre dileyen ziyaretçiler aşı randevusu almadan, bugünden itibaren alışveriş merkezinde kurulan aşı standında, Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesi sağlık ekibi tarafından aşılanabilecek. Randevusuz aşı hizmeti açıklamaya göre 25 Haziran tarihine kadar sürecek.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen A.F. Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Mehmet Köklü, şunları ifade etti:
“Alışveriş merkezimizde kurulan aşı standı, İstanbul’da bir ilk olacak. Bu hizmeti, Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesi iş birliğinde aşı olmak isteyen ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın ayağına getirebildiğimiz için mutluyuz. Aşılama kampanyamız ile ziyaretçilerimize bu hizmeti, İstanbul’da ilk defa bir alışveriş merkezinde sunulacak. Salgının en başından beri, Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan tedbirlere ek olarak kendi bünyemizde de toplum sağlığını korumaya yönelik tüm önlemleri titizlikle alıyoruz. Ziyaretçilerimiz, 21 Haziran Pazartesi günü itibarıyla beş gün boyunca alışveriş merkezimize gelip aşılarını olabilecekler. A.F. Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak aşı seferberliğinde de öncü olmaktan mutluluk duyuyoruz.”