AVM’ye Aşı Standı Kuruldu: Randevuya Gerek Yok

İstanbul Akvaryum tarafından yapılan açıklamaya göre dileyen ziyaretçiler aşı randevusu almadan, bugünden itibaren alışveriş merkezinde kurulan aşı standında, Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesi sağlık ekibi tarafından aşılanabilecek. Randevusuz aşı hizmeti açıklamaya göre 25 Haziran tarihine kadar sürecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen A.F. Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Mehmet Köklü, şunları ifade etti: