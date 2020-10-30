Son Dakika: İzmir’de Şiddetli Deprem! İstanbul’da Bile Hissedildi

Depremin Edirne’den Bodrum’a kadar çok geniş bir bölgede hissedildiği bildiriliyor.

AFAD, Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak bildirdi.

Depremin merkez üssü İzmir’de yıkılan binalar olduğu bildiriliyor.

Bornova’da yıkılan bir binanın görüntüsü;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir’de 6 binanın yıkıldığını açıkladı.

Soylu Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:

Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun.”

Depremin merkezine en yakın yerleşim birimlerinden Seferihisar’da deniz suyu yükseldi, tsunami görüntüleri ortaya çıktı.