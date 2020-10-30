Mehmet Çilingiroğlu: Çok Sevinçliyim, Covid Belası Defolacak

Twitter hesabından “Çok ama çok sevinçliyim” diyerek paylaşımda bulunan Çilingiroğlu, geliştirilen antikorlar sayesinde koronavirüs salgınının biteceğini iddia etti.

Çilingiroğlu, “Çok ama çok sevinçliyim bu haberi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Aylarca önce söylemiş olduğum bu virüsün kesin tedavisi olacağına inandığım Rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibodyler bu virüse karşı kesin tedavi olacak. Defolacak Covid belası” ifadelerini kullandı.

Mehmet Çilingiroğlu, söz konusu antikorların ABD Başkanı Donald Trump’ta da kullanıldığını belirterek “recombinant teknoloji ile bir sentetik farklı monoclonal antibodylerin olduğu bir karışım sayın Trumptada kullanıldı” dedi.

“Hocam bilgilendirme için teşekkürler. Bildiğiniz gibi şuan virüsten kurtulan hastaların kalp,akciğer vb. Organlarında tahribat oluştuğu söyleniyor. Bu söylediğiniz tedaviden sonra bu tahribatlar da %100 temizleniyor mu acaba ?” şeklindeki bir soruyu ise Çilingiroğlu şöyle yanıtladı:

“Süper bir soru sordunuz afferim. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi Sitokin fırtınasına bu hastalar girmeyeceği için ve aynı zamanda hastalığın ileri safalarına ilerlemeyeceği için Bu tür komplikasyonlar da çok belirli bir oranda azalacak.”

Prof. Çilingiroğlu, “Hocam harika bir haber ama asıl soru da Türkiye ye ne zaman gelir?” sorusuna ise “Onu devlet büyükleri bilecek” yanıtını verdi.