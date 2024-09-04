Timur Soykan: Yasadışı bahis akademisi kurulmuş

Timur Soykan, Türkiye’deki yasa dışı bahis ve online kumar pazarının yıllık 80 milyar TL’yi bulduğunu ifade ederek Ağustos başında yapılan operasyonun suç örgütlerinin holdinge dönüştüğünü ortaya koyduğunu yazdı.

Soykan’ın yazısı;

Çok sayıda departmanda yüzlerce kişi çalışıyor. Şebekedeki bilgisayar korsanları, yasa dışı bahis akademisi bile kurmuş. Eskiden FBI’ın peşine düştüğü ünlü bilgisayar korsanının da işin içinde olduğu iddia ediliyor.

Aydın Nazilli Cumhuriyet Savcılığı, Ağustos ayının başında yasa dışı bahis ve online kumar oynatanlara yönelik operasyon başlattı. 35 şüphelinin yakalanması için Aydın, İstanbul, Balıkesir, Antalya, Niğde, Aksaray Konya’nın arasında olduğu 13 ilde 42 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 35 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Tutuklananlardan biri: 1990 Mardin Midyat doğumlu Muhammed Nur Görgen’di. Aydın’da savcılık tarafından ifadesi alınırken çok sıradan görünüyordu. Lise mezunuydu, eczacı teknikeri olduğunu söyledi, aylık kazancını 50 bin TL olarak beyan etti. Resmi kayıtlarda ne evi ne arabası ne de başka bir mal varlığı görünüyordu, hatta kardeşinin evinde kaldığını anlatmıştı. Ancak gerçek çok farklıydı.

FBI Peşlerine Düşmüş

Muhammed Nur Görgen, henüz 20 yaşındayken peşine FBI’ın (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu) düştüğü bir bilgisayar korsanıydı.

2010 yılında ABD merkezli oyun sitesi Knight Online’a siber saldırı gerçekleştirilmişti. Milyonlarca kullanıcısı olan Knight Online kullanıma kapanmıştı. FBI ajanları The_Bekir ve Tontonq kod adlarını kullanan Türkiye’deki iki bilgisayar korsanının saldırıyı yaptığını tespit etmişti. Türk polisiyle iletişime geçtiler. The_Bekir; Bekir Kara, Tontonq ise Muhammed Nur Görgen isimli gençlerdi. The_Bekir, iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü bitirmişti, Tontonq ise lise mezunuydu. İki bilgisayar korsanının geliştirdikleri ‘Zombi’ isimli virüsle 10 bin bilgisayara sızdığı ve bu bilgisayarları kullanarak internet sitelerine saldırılar yaptığı anlaşıldı. Hatta bazı şirketlerden siber saldırı tehdidiyle para istedikleri öne sürülmüştü. Tutuklandılar ve 9 yıl hapis istemiyle yargılandılar.

The_Bekir ve Tontonq kod adlı bilgisayar korsanları FBI’ın hedefi olmuştu.

14 yıl sonra Tontonq yine takip altındaydı ve bu kez yasa dışı bahis ile online kumar şebekesinin şüphelisiydi. Jandarmalar, 6 Ağustos 2024 günü Antalya Konyaaltı’ndaki Golden Palm Rezidans’taki dairenin kapısını uzun süre çalmış ve açan olmamıştı. Bu sırada Muhammed Nur Görgen’in kardeşi Ömer Görgen balkondan kaçmaya çalıştı. Yakalandığı sırada elinde iki tane dizüstü bilgisayar vardı. Antalya’da yakalanıp Aydın’a götürülen Muhammed Nur Görgen ve kardeşi bu bilgisayarların yanı sıra evinde bulunan diğer dijital materyallerin şifrelerini vermedi.

Yasadışı Bahis: Eğitim Ağı Kurulmuş

Savcılık 4 ay süren soruşturmada yasa dışı bahis ve online kumar şebekesinin organizasyonunu ortaya sermişti. Buna göre; şebekenin büyük bir eğitim ağı vardı. Tontonq ve ‘Admin’ (site yöneticisi) ekibi, suç örgütüne yeni katılan kişilere online eğitim veriyordu. Bu kişilerin yasa dışı bahis ve online kumar organizasyonlarına adaptasyonu için özel programları vardı. Adminler ve örgüt üyelerinin katılımı ile belirli dönemlerde sanal ortamda kalabalık toplantılar yapılmıştı. Bu toplantılarda örgüt üyelerinin haftalık ve aylık performans değerlendiriliyordu. Başarılı olanlara ödül veriliyor, hedefin altında kalanların ise ücretlerinde kesinti yapılıyordu.

Yasadışı Bahis Seyahatleri

Tontong ve örgütteki diğer yöneticilerin İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Niğde gibi şehirlere birlikte gidip aynı otellerde kaldıkları da tespit edildi. İddiaya göre; bu şehirlerde yasa dışı bahis ve online kumar faaliyetlerini organize etmek için toplantılar yapmışlardı.

Teknik takip sırasında ‘Tontonq’ yani Muhammed Nur Görgen’in, ‘farkvar.com’ isimli online otobüs bileti satış şirketinin sahibi Çağlar Öztürk’ün Antalya Konyaaltı’ndaki villasına gittiği tespit edilmişti. Bu görüşmenin amacı sorgulandı. Görgen, sitelerin teknik sorunlarını çözen bir şirketi olduğunu ve ‘farkvar.com’ internet sitesindeki teknik sorunları çözmek için buluştuklarını söyledi.

Ayrıca soruşturmada Tontonq’un telefonları dinlenmişti. Konuşmalarından bir villadan başka bir villaya yüksek hızlı internet çektiği anlaşılıyordu. Bunun yasa dışı bahis faaliyeti için olduğu değerlendirilmişti. Muhammed Nur Görgen ise “Netflix izlemek için internet çektik” dedi.

Timur Soykan’ın yasadışı bahis yazısının tamamı

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