Fatih Terim Fonu: Milyon dolarlık kağıt parçaları

Fatih Terim Fonu olayında Timur Soykan, milyonlarca dolar dolandırıldıklarını iddia edilen Galatasaraylı futbolcuların, “faiz alacak vaadiyle” Seçil Erzan’a verdikleri paralar karşılığında dekont ve belge almadıklarını yazdı.

Soykan, “Sadece kaşeli, imzalı A4 kağıt parçalarıyla yetinmişler. Selçuk İnan, 10 milyon dolar yazan antetli bile olmayan kağıdı savcılığa sundu. Bankacı Seçil Erzan, Emre Çolak’a ise sadece el yazısıyla not vermiş” dedi.

“Fatih Terim Fonu’ ile Galatasaraylı futbolcular ve bazı iş insanlarının yaklaşık 44 milyon dolar dolandırıldığı iddiasında gariplikler ve soru işaretleri bitmiyor.” diyen Timur Soykan, “Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak’ın arasında olduğu futbolcular, Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın “Bankanın gizli bir fonu var. Bu fonda dolara aylık yüzde 35-40 faiz veriyoruz” diyerek kendilerini ikna ettiğini savunuyor. Milyonlarca dolar kaybettiğini söyleyen Galatasaraylı futbolcular, bu organizasyonu sadece Seçil Erzan’ın yapmış olamayacağını, Denizbank’ın CEO’su Hakan Ateş ve Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun da bu işin içinde olduğunu iddia ediyor.” ifadelerini kullandı.

Futbolcuların milyonlarca doları banka hesaplarından havale etmeyip çantalarla elden teslim etmesinin çok garip olduğunu, parayı teslim ettiklerine dair aldıkları kağıt parçalarının daha da garip olduğunu yazan Soykan şöyle devam etti;

“Mesela; Galatasaraylı, milli futbolcu Selçuk İnan, ifadesinde Fatih Terim’in adına ve Denizbank CEO’su ve Genel Müdür Yardımcısı’nın bu fonu yönettiğine inanarak bu yatırıma karar verdiğini söylüyor. Çanta dolu paraları, Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasında Seçil Erzan’a verdiğini anlatıyor. Suç duyurusuna dekont sunmuyor ama delil olarak A4 kağıt veriyor.

Antetsiz, tarih yazılmamış A4 sayfasında sadece ‘Denizbank Levent Büyükdere Cd. Şb.’ bankanın kaşesi ve Seçil Erzan’ın imzası var. Kağıtta bazı işlem kodlarının ardından bakiyenin 5 milyon 475 bin dolar olduğu ve işlem tarihinin 4 Eylül 2022 olduğu yazılmış. Vade tarihi ise; 33 gün sonra 7 Ekim 2022. Nominal ödenecek tutar olarak ise 10 milyon 159 bin dolar. Yani Selçuk İnan’ın 33 gün için 4 milyon 684 bin dolar faiz alacağı anlatılıyor.”

Soykan, Selçuk İnan’ın avukatının suç duyurusunda, Seçil Erzan’ın imzaladığı 4 kağıdı sunduğunu bir diğer A4 kağıtta da ne tarih ne antet ne de belge niteliği olduğunu belirterek “Bakiyenin 2.5 milyon dolar, işlem tarihinin 30 Eylül 2022, vade tarihinin 31 Ekim 2022 olduğu yazıyor. A4 kağıtta nominal ödenecek tutar olarak 3 milyon 675 bin dolar belirtilmiş. Yani Seçil Erzan, Selçuk İnan’ın 2.5 milyon dolarına 31 günde 1 milyon 175 bin dolar faiz vaat etmiş. Suç duyurusunda Selçuk İnan’ın, toplam 1.5 milyon dolar alacağının kaldığı anlatıldı.” diye yazdı.

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