Tuzla’da servis minibüsü kazası: 1 ölü, 14 yaralı

Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi Şekerpınar Çöp Yolu mevkisinde meydana gelen kazada, Gökhan U. yönetimindeki 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 14 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adem Aksu (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri ağır olmak üzere 14 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazanın ardından ekipler, devrilen minibüsü bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Sofya yakınlarındaki Lokorsko’da yaşanan tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov, demiryolu güvenliği için sıkı tedbirler alınacağını ve sistem zayıflıklarının raporlanacağını açıkladı.

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