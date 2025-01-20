Bulgaristan’da Tren Kazası Sonrası Demiryolu Güvenliği İçin Acil Önlemler

Bulgaristan’ın Sofya kenti yakınlarında Lokorsko’da meydana gelen tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi (NKJİ) çalışanlarından üç kişi, görev ihlalleri gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Acil Güvenlik Önlemleri ve İstifalar

Kaza sonrası yapılan incelemeler, ağır iş prosedürü ihlallerinin kazaya sebebiyet verdiğini ortaya koydu. Bu olayın ardından “BDJ – Yük Taşımacılığı” ve NKJİ yönetim kadrosundan önemli isimler istifalarını sundu.

Yeni Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov, demiryolu güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan, demiryolu şirketlerinden hafta sonuna kadar güvenlik sistemlerindeki zayıflıkları belirten raporlar sunmalarını istedi. Ayrıca, bir ay içinde acil önlemlerin uygulamaya konulması gerektiğini belirtti.

Karacov, insan hatalarına bağlı kazaların önlenmesi için ikincil sistem kontrol mekanizmalarının devreye alınmasının değerlendirileceğini ifade etti.

Kazanın Ardından Güvenlik Önlemleri Gözden Geçiriliyor

Bakanlık, demiryolu trafiğinin güvenliği için kapsamlı bir denetim sürecine başlamış durumda. Bu kapsamda, BDJ ve NKJİ bünyesindeki tüm güvenlik sistemleri ve işleyiş prosedürleri detaylı bir şekilde gözden geçirilecek.

Yaşanan kazanın ardından kamuoyunda demiryolu ulaşımındaki güvenlik standartlarının artırılmasına yönelik talepler artarken, yetkililerin alacağı önlemler yakından takip ediliyor.

Sofya yakınlarında iki yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki makinist hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Olay sonrası Bulgaristan Devlet Demiryolları’nda (BDZ) üst düzey yöneticiler istifa etti.

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