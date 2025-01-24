Yargı reformu strateji belgesi: Süreler kısalıyor, etkinlik artıyor

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, yargı süreçlerini hızlandırmak ve adalet hizmetlerini daha etkin hale getirmek için 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyeti kapsayan geniş bir reform paketi sunuyor.

Bu çerçevede, istinaf ve temyiz sürelerinin 6 ay ile sınırlandırılması, duruşmaların en fazla 2 ay ertelenmesi ve dava sonuçlanma sürelerinin kısaltılması planlanıyor. Ayrıca, bölge adliye ve idare mahkemelerinin iş yüküne uygun şekilde yeniden yapılandırılacağı ve ihtisaslaşmaya gidileceği belirtiliyor.

Yargı sistemindeki etkinliği artırmak amacıyla Yargıtay ve Danıştay’da üye ve daire sayıları yeniden düzenlenecek, istinaf mahkemelerinin iş yükü hafifletilecek ve doğrudan temyiz sistemi bazı davalar için devreye alınacak. Yeni düzenlemelerle adil yargılanma hakkı güçlendirilirken, yargılamalarda zaman kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tekelleşme iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım gözaltına alındı. Ancak gözaltı gerekçesi 12 yıl önceki Gezi Parkı direnişi.

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