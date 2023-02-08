İmamoğlu’nu Kovan Habibe Öçal Kimdir?

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için İstanbul’dan Kahramanmaraş’a giden İBB ekiplerine tepki gösteren AKP Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal “Gelmeyin, defolun gidin. İngiliz uşağı defol!” diye bağırdı!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Öçal’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da seslenerek “Ne geziyorsun Türkiye’yi sen İstanbul’una bak” dedi. Öçal’ın tepkisinin ardından cevap veren bir kişi ise “Herkese yardım etmeye çalışıyoruz, burası da bizim memleketimiz” sözleriyle yanıt verdi.

Öçal’ın tepkisi ve kullandığı ifadeler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

NOT: VIDEODAKİ KİŞİNİN AKP KAHRAMANMARAŞ ESKİ MİLLETVEKİLİ Nursel Reyhanlıoğlu OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Peki Habibe Öçal kimdir?

Görüntülerdeki tavırlarıyla çok büyük tepki gören Habibe Öçal kimdir? sorusu ise sosyal medyada çokça soruldu.

1968 Kahramanmaraş doğumlu olan Öçal, İşletme bölümü mezunu. Bir dönem öğretmenlik de yapan Habibe Öçal 2013-2018 yılları arasında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanlığı yaptı. 2018 seçimlerinde AKP’den Kahramanmaraş milletvekili seçilen Öçal TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi.

Termik Santral Tartışmalarında Tweetini Silerek Gündeme Geldi

2019 yılında filtresiz termik santral oylamasına ‘evet’ diyen, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan veto edince Erdoğan’ı tebrik eden AKP’li Habibe Öçal, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine tweetini silmek zorunda kalmış ve yine sosyal medyada gündem olmuştu.

Öçal, termik santrallerin 2.5 yıl daha filtresiz çalışmasına yönelik teklife Meclis’te onay verdi. Kamuoyunda oluşan büyük tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla onaylanıp kendisine sunulan teklifi veto etti. Bu gelişmelerden sonra Meclis’te fitresiz santrallere onay veren AKP’li Habibe Öçal, kararı veto eden Erdoğan’a teşekkür ederek şu tweeti attı:

“Milletvekillerimizin çabalarını ve aziz milletimizin beklentilerini gözardı etmeyen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, önce insan diyerek Afşin-Elbistan termik santrallerinin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti.”

Sosyal medyadan gelen tepkilerden sonra ise Öçal attığı tweeti silmek zorunda kaldı.

teşekkür ederim habibe hanım twiti silmişsiniz keşke meclis’te verdiğiniz oyu da silebilseniz pic.twitter.com/jqsFViC21C — metin cihan (@metcihan) December 2, 2019

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