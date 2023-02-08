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Kılıçdaroğlu: Gelsinler Tutuklasınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünden beri devam eden tutuklamalara tepki göstererek "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.

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Deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Büyükşehir Belediyeleri’nin deprem bölgelerine yardımlarını paylaşarak “Gelsinler tutuklasınlar” ifadelerini kullandı.

Birden fazla paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar.”

“Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar.”

“Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar.”

“Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var.”

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