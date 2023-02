Kahramanmaraş Depremi: Ölü sayısı 9 bin 057, Twitter’a erişim kısıtlaması getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

12 Şubat Stadı’nın içerisine kurulan çadır kente geçen Erdoğan, burada kalan depremzedelerle konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

“Pazartesi günü saat 04.17’de gerçekleşen deprem 10 vilayeti vurdu. Kahramanmaraş’ta bu deprem ilk adımını buradan yaşadık. Ondan sonra dalga dalga 10 vilayetimizde gerçekleşti. Tabii şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi, bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD‘ın koordinesinde bu çalışmaları belediyelerle birlikte yürütmektedir.

“DEVLETİN KURUMLARI İŞ BAŞINDA”

Tüm illerde bakanlarla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi, enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak.

Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.

“OTELLERE YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ”

Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde otel yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız.

Kendileriyle görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye ‘evet’ derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak.

PROVOKASYON UYARISI

Milangaz ve Aygaz’dan sanayi tipi tüpler, büyük tüpler ve piknik tüpleri illere gelmeye başladı. Bu tüplerin dağıtımını illerdeki koordinatörler yapacak. Böylece en azından çadırlardaki ısınma sıkıntısını gidermiş olacağız. Özellikle AFAD’ın merkezinden yapılan, yapılacak açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum ve basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum.

DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRA

Bu günler birlik olma ve dayanışma zamanı. Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye’den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10’ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz.”

Erdoğan, ayrıca ülke genelinde 60 bin personelin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

“Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olmanın mümkün olmadığını” söyleyen Erdoğan, “Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz” dedi.

Uluslararası destek konusunda Erdoğan, 60’ı aşkın ülkeden yardım geldiğini söyledi.

Bunun “birlik ve beraberlik dönemi” olduğunu da söyleyen Erdoğan, “Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Makamımın sorumluluğu olmasa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum” dedi.

