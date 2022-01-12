Özgür Demirtaş, Leman Sam’ın paylaşımını kınadı

Şarkıcı Leman Sam’ın sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda ‘soysuz Araplar’ ifadelerini kullanması tepki çekti. Ekonomist Özgür Demirtaş da Leman Sam’a tepki gösterdi.

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir’de zevk için lüks cipiyle sokak köpeğini ezerek öldüren Katar vatandaşına tepki gösteren Leman Sam sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sam paylaşımında “Yıllar önce bu soysuz araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı.Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar.Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun.Hiç şikayet etmeyin,göz göre göre geldi” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Özgür Demirtaş da kendisine ait resmi sosyal medya hesabından Sam’a tepki gösterdi. Demirtaş paylaşımında ” Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru Sosyo-Kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru, Bu tip Irk ve Köken bazlı KAFATASÇI ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm.” dedi.

Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru

Sosyo-Kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru

Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru, Bu tip Irk ve Köken bazlı KAFATASÇI ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 12, 2022

“Kadın Haklı”

Moski adlı kullanıcı: “Leman Sam‘ın yazdıkları ırkçılık değil, vatan bütünlüğünün ve değerlerimizin yok edilmesi üzerine yapılan bir durum tespiti. Seçilmiş, eğitimli Araplar gelseydi sorun olmazdı ama ne kadar it, kopuk varsa aldılar ülkeye. Kadın haklı.”

Leman Sam'ın yazdıkları ırkçılık değil, vatan bütünlüğünün ve değerlerimizin yok edilmesi üzerine yapılan bir durum tespiti. Seçilmiş, eğitimli araplar gelseydi sorun olmazdı ama ne kadar it, kopuk varsa aldılar ülkeye. Kadın haklı. pic.twitter.com/4xv9HDY1rJ — Moski (@madamoskof) January 12, 2022

Leman Sam nükleer Twit atmış !

