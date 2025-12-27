Esenyurt’ta servis midibüsü şarampole devrildi: 4 ölü

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazası can kaybına yol açtı. Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda seyir halinde bulunan servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Esenyurt’ta korku dolu anlar

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, servis midibüsünün yağış nedeniyle kontrolden çıkarak boş araziye devrildiği belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3’ü ağır 7 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında, “İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

