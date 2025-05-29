Athena’nın Londra konserine vize çıkmadı!

Ünlü müzik grubu Athena’ya bile vize yok

Ünlü müzik grubu Athena, hafta sonu Londra’da vermeyi planladığı konseri iptal etti. Konserin Londra’da, belirlenen bir etkinlik alanında gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Hafta sonu yapılması planlanan etkinlik, vize sürecindeki aksaklıklar nedeniyle iptal edildi. Grup üyelerinden bazıları İngiltere vizesi alamadığı için sahneye çıkmaları mümkün olmadı.

Athena, vize için yeniden başvuracak

Organizasyon şirketi, sürecin aksamasını resmi yollarla açıklama gereği duyduğunu bildirdi. Gerekli belgelerin eksiksiz teslim edildiği, ancak başvurunun sonuçlanmadığı açıklandı. Vize sürecinin tamamlanamaması nedeniyle konserin yapılması imkânsız hale geldi. Organizasyon ekibi, hayranlara anlayışları için teşekkür eden bir açıklama yayımladı. Planlanan tarihte yeni bir etkinlik olmayacağı, bilet iadelerinin sağlanacağı belirtildi. Etkinlik iptali sonrası hayranlardan sosyal medyada yoğun tepki ve üzüntü mesajları geldi. Organizasyon firması, gelecekte yeni bir tarih belirlenmesi için çalışmaların süreceğini duyurdu.