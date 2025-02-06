Yangın Paniği bugün Mısır Çarşısında yaşandı. Ancak korkulan olmadı, can kaybı yaşanmadı.

İstanbul’un tarihi semtlerinden Eminönü’nde bulunan Çarşısı’nın yanındaki restoranda bugün çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Saat 13.00 sıralarında başladığı bildirilen yangın, binanın bacasından yayılarak büyüdü ve çevrede paniğe neden oldu. Çarşı en son pandemi döneminde 2 ay kapalı kalmıştı. İstanbul’un iyi turist çeken yerlerinden olan çarşı o dönem bazı zorluklar yaşadı.

Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hem içeriden hem dışarıdan müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında, restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi. Yangının çevredeki binalara sıçraması itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde önlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının Mısır Çarşısı’nda değil, yan tarafta bulunan bir işletmede çıktığını belirtti. Vali Gül şu ifadeleri kullandı:

“Yangın itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma yok. Yangının çıkış sebebi detaylı inceleme sonucu belli olacak.”