Zafer Partisi Kayıplarımızı Unutmadı

Çanakkale Zafer Partisi Teşkilatı, 6 Şubat Depremi’nin Yıldönümünde Hayatını Kaybedenleri Andı

6 Şubat Deprem Felaketinin yıldönümünde parti gerek ulusal ,

aktörler gerekse de teşkilatlar aracılığı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Parti Genel Başkan Ümit Özdağ’ın tutuklanması en azından ilk günler itibarı ile teşkilatların azim ve enerjisini kötü etkilememiş gibi gözüküyor.

Zafer Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bir hayır etkinliği düzenledi. Parti teşkilatı, depremin yıldönümünde vatandaşlara pilav dağıtarak vefat edenler için dua etti.

Zafer Partisi Çanakkale Gençlik Kolları’nın koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, depremin yarattığı büyük kayıplara dikkat çekilirken, yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaşıldı. Parti yetkilileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, “6 Şubat Felaketinin yıldönümünde, yitirdiğimiz canlarımızın hayrına pilav dağıtımı gerçekleştirdik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz” ifadelerine yer verdi.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler, Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve on binlerce kişinin yaralandığı bu afetin yıldönümünde düzenlenen anma etkinlikleri, depremzedeleri unutmamak ve toplumsal dayanışmayı sürdürmek adına önem taşıyor.

Zafer Partisi, Türkiye’de sığınmacı karşıtı politikaları ve ulusal güvenlik vurgusuyla öne çıkan bir siyasi parti olarak bilinirken, aynı zamanda yerel teşkilatları aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Çanakkale İl Teşkilatı’nın düzenlediği bu etkinlik de, partinin yerel düzeyde toplumsal hafızayı diri tutmak için gösterilen bir çaba olarak göze çarpıyor.