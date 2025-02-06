Galatasaray’dan Kevin De Bruyne Hamlesi

Galatasaray’ın Kevin De Bruyne transferi için girişimde bulunduğu iddiaları, transfer kulislerini hareketlendirdi.

2024-2025 futbol sezonunda Trendyol Süper Lig ve Avrupa’da rekabet tüm hızıyla devam ederken, başta üç büyükler olmak üzere Türk kulüpleri de kadrolarını güçlendirmek için gerekli adımları atıyor. Bu süreçte, atacağı hamleler en çok merak edilen kulüplerden biri de şüphesiz son iki sezonun şampiyonu ve Süper Lig’in namağlup lideri olan Galatasaray olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un sık sık ifade ettiği üzere, sarı-kırmızılıların bu sezonki öncelikli hedefi Türkiye Ligi’nden ziyade Avrupa’da başarı. Bu doğrultuda, transfer politikasını da Avrupa odaklı bir şekilde şekillendiriyor.

İspanya A Milli Futbol Takımı’nın tecrübeli santraforu Alvaro Morata’yı renklerine bağlayarak Mauro Icardi’nin sakatlığında forvet rotasyonunu güçlendiren Galatasaray, son olarak yaptığı Mario Lemina transferiyle orta saha bölgesinde de önemli bir hamle yapmıştı. Ancak hedefi Avrupa’da başarı olan sarı-kırmızılılar, çıtayı daha da yükseğe koydu.

De Bruyne Bombası

İddialara göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig’in devlerinden Manchester City’nin tecrübeli oyuncusu Kevin De Bruyne ile ilgileniyor. Yıldız orta saha oyuncusunun kontratı sezon sonunda bitiyor.

Öne sürülen iddialara göre, Belçikalı yıldız kariyerine Amerika’da MLS’te devam etmeyi planlıyordu. Ancak Galatasaray’ın önemli oyuncularından vatandaşı Dries Mertens, milli takımdan arkadaşı olan De Bruyne için devreye girdi ve transfer görüşmelerine başlaması için onu ikna etti.

Tüm bunlara rağmen maddi kısıtlamalar, Galatasaray’ın elini kolunu bağlamış durumda. Çünkü 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın, sadece imza parası olarak bile 10 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyor. Galatasaray yönetiminin ise bu transferi gerçekleştirebilmek adına tüm imkânlarını zorlamaya hazır olduğu belirtiliyor.

Transferin başarıyla sonuçlanması halinde, başta Galatasaray taraftarları olmak üzere tüm futbolseverlerin heyecanlanacağı aşikâr. Ancak oyuncunun yaşı göz önüne alındığında, transferin mali açıdan fazla maliyetli olup olmayacağı da zihinlerde soru işareti yaratıyor.

Kevin De Bruyne Kimdir?

Futbol dünyasının en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Kevin De Bruyne, yıllardır Manchester City’nin oyun kurucu rolünü üstlenerek hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sayısız başarıya imza attı. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve pas yeteneğiyle modern futbolun en komple oyuncularından biri olarak gösterilen Belçikalı yıldız, yıllar içerisinde futbolseverlerin hafızasında unutulmaz anlar bıraktı.

Futbolun İçine Doğan Bir Yetenek

Kevin De Bruyne, 28 Haziran 1991 tarihinde Belçika’nın Drongen kentinde dünyaya geldi. Futbola olan ilgisi çocuk yaşlarda başladı ve altyapı eğitimini Genk kulübünde aldı. Genk’te gösterdiği üstün performans, onun kısa sürede Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girmesini sağladı.

2011 yılında Belçika Pro Ligi’nde şampiyonluk yaşayan De Bruyne, 2012’de Chelsea’ye transfer oldu. Ancak Londra ekibinde beklediği şansı bulamayınca, 2013-2014 sezonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’e kiralandı. Burada gösterdiği başarılı performansla Bundesliga’nın dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

2014 yılında ise Wolfsburg’a transfer olan De Bruyne, kariyerinin dönüm noktalarından birini yaşadı. Wolfsburg formasıyla 2014-2015 sezonunda Bundesliga’da yılın futbolcusu seçildi ve Avrupa’nın dev kulüplerini peşine taktı.

Manchester City Dönemi ve Yükselişi

2015 yazında Manchester City, De Bruyne’ü 76 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. O dönemde yüksek bir bonservis bedeli olarak görülen bu transfer, yıllar içerisinde City tarihinin en başarılı hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Pep Guardiola yönetiminde dünyanın en iyi orta sahalarından biri haline gelen De Bruyne, Premier Lig’in en etkili oyun kurucularından biri olarak futbol tarihine geçti. Hassas pasları, şut tehditleri ve oyun zekâsı, City’nin hücum hattını şekillendiren en önemli unsurlardan biri oldu.

Manchester City formasıyla;

• 5 Premier Lig şampiyonluğu (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23),

• 2 FA Cup şampiyonluğu,

• 5 Lig Kupası zaferi,

• 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi,

gibi önemli başarılara imza attı.

2022-23 sezonunda Manchester City ile tarihi bir treble (üçleme) yapan De Bruyne, takımının Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasında kilit rol oynadı.

Belçika Milli Takımı ile Büyük Turnuvalar

Belçika Milli Takımı’nın da vazgeçilmezlerinden biri olan Kevin De Bruyne, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları ile 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonaları’nda forma giydi.

Özellikle 2018 FIFA Dünya Kupası’nda, Belçika’nın yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu ve takımıyla birlikte turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Futbolseverler, modern futbolun en yetenekli oyun kurucularından biri olan Kevin De Bruyne’nin gelecekte hangi formayı giyeceğini merakla bekliyor. Biz de süreci takip etmeye devam edeceğiz.