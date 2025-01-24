Bulgaristan’da 2025 doğrudan ödeme kampanyası tarihi açıklandı

Bulgaristan Tarım Bakanı Georgi Tahov, sektör temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, 2025 doğrudan ödeme kampanyasının planlandığı şekilde yürütüleceğini ve Devlet Tarım Fonu’ndan sağlanan desteklerin zamanında çiftçilere ulaştırılacağını belirtti. Tahov, kampanyanın iyi organize edilmiş bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi.

Kriz fonu için kesinti önerisi

Toplantıda, çiftçilere yapılan doğrudan ödemelerin yüzde 1-2 oranında kesilmesi önerisi gündeme geldi. Bu kesintinin, kriz durumlarında kullanılabilecek bir fon birikimi sağlamak amacıyla yapılması planlanıyor.

Çevre ve organik tarım alanındaki düzenlemeler

Görüşmede çevre, iklim ve hayvan refahı konularında yönetmelik değişiklikleri ele alındı. Ayrıca “Natura 2000”, “Organik Bitkisel Üretim” ve “Organik Arıcılık” gibi alanlara yönelik desteklerin kapsamı tartışıldı.

Ödemeler için son tarih belirlendi

2024 yılı kampanyası çerçevesindeki tüm ödemelerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanacağı duyuruldu.

Bulgaristan‘ın 2024 yılı yıllık enflasyonu yüzde 2,4 oldu. En yüksek fiyat artışı ‘Eğlence ve Kültür’ grubunda görülürken, ‘Giyim ve Ayakkabı’ fiyatlarında düşüş yaşandı.”

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