Yargıtay’dan tartışmalı Pınar Gültekin kararı: ‘Sözün bittiği yer’
Yargıtay'dan tartışmalı Pınar Gültekin kararı: 'Sözün bittiği yer'
Temmuz 2020’de 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.
Muğla’da yaşayan üniversite öğrencisi Gültekin’in vahşice öldürülmesine dair açılan davada son olarak Avcı’ya “tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’ya ise “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti
Temyize taşınan karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.
Oy çokluğuyla alınan kararda Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i “canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği” belirtildi.
Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Türk yargı tarihine kara harflerle geçecek, gayri insani, gayri hukuki bir karar” olarak niteledi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz başvurusunda bulunduklarını söyledi.
‘Hukuki denetimden yoksun, mesnetsiz bir karar’
BBC Türkçe‘ye konuşan Epözdemir, kararın kendilerine tebliğ edilmediğini ve ilk olarak basında yer alan haberlerde duyduklarını söyledi.
“Biraz önce kararın dökümünü alabildik, an itibariyle kararı yeni okuyabiliyoruz” diye konuşan avukat, itirazları üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1. Ceza Dairesi’nden kararın kaldırılmasını talep ettiğini söyledi.
Epözdemir, bu durumda Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanacağını ve kararın kesinleşmiş olacağını söyledi.
Avukat, aksi takdirde dosyanın nihai karar için Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderileceğini belirtti.
Epözdemir, Yargıtay kararı hakkında şunları söyledi:
“Bize göre bu karar açıkça hukuki denetimden yoksun, mesnetsiz bir karar. Bir hukuk garabeti. Kararı nitelendirmek için özneden yola çıkıyorum yükleme doğru tıkanıyorum. Sözün bittiği yer.”
Gültekin ailesinin avukatı, Cemal Metin Avcı’nın mahkeme sırasında üç defa çelişkili biçimde farklı “haksız tahrik savunması” yaptığını, üç seferde de savunmasının deliller ve tanıklıklar üzerinden çürütüldüğünü söyledi.
Türk Ceza Kanunu’nun 29. Maddesinde yer alan “Haksız tahrik”, “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen” kişilere yönelik hapis cezasının hafifletilmesini sağlıyor.
Gültekinlerin avukatı Epözdemir, “Türk yargısının temel paradokslarından biri” olarak bahsettiği haksız tahrik savunmasına özellikle kadın cinayetleri faillerinin sürekli başvurduğunu belirtti.
Epözdemir, Avcı hakkında “ağır haksiz tahrik” hükmü verilmesi durumunda 12 yıl, “hafif haksız tahrik” hükmü verilmesi durumundaysa 18 yıl hapis cezası alacağını söyledi.
Avukat, Avcı’nın 12 yıl ceza alması durumunda şartla salıverme ve denetimli serbestlikten faydalanarak Temmuz 2027 ‘de, 18 yıl alması durumundaysa 2031’de hapisten çıkabileceğini vurguladı.
Epözdemir, Avcı’nın bu durumda “ıslah ve rehabilite olmadan topluma karışacağı” uyarısı yaptı.
Gültekin ailesinin avukatı, Yargıtay’ın kararında Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i “canavarca hisle” öldürmediğine dair açıklamayı da eleştirdi.
Rezan Epözdemir, Gültekin’in önce boğulmaya çalışıldığını, daha sonra cenin pozisyonunda varile konarak hayattayken yakıldığını ve üzerine beton dökülerek nehre atıldığını hatırlattı ve şunları etkledi:
“Ölümden sonra yakma olsaydı suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme olurdu, canavarca hisle öldürme olmazdı. Çünkü cesedi yakmış oluyorsunuz.
Ama diri diri, canlı canlı genç bir kadını yakıyorsunuz ve Yargıtay bunun canavarca hisle olmadığını iddia ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu tespit son noktadır.
TCK 82’inci maddesinde canavarca hisle öldürmenin en temel örneği ve tipik tezahürü diri diri, canlı canlı yakmadır.”
Epözdemir, içtihatlara göre canavarca hisle öldürme söz konusu olduğunda haksız tahrik uygulanamayacağını söyledi.
Gültekin ailesinin avukatı, karara yönelik itiraz süreciyle ilgili şunları kaydetti:
“Geldiğimiz nokta itibariyle adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını, kamu vicdanının rahatlayacağını ve hukuka uygun bir karar verileceğini düşünüyoruz, tahayyül ediyoruz, umut ediyoruz.”
Yargıtay kararına ne tepki geldi?
Yargıtay’ın Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozma kararına Gültekin ailesi ve kadın hakları savunucularından sert tepki geldi.
Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, “Kararı kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi ve şunları kaydetti:
“Adlı tip raporunun kararı var. 11 tane profesörün imzası var. Diri diri yakılmış bu kızcağız. Canavarca hisle değil de nasıl?”
Avukat Reza Epözdemir, ailenin durumu hakkında “hiç beklemedikleri bir sonuç, tabiri caizse bir defa daha öldüler” diye konuştu.
Ankara Kadın Platformu, kararı Adalet Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.
Platform adına açıklamayı yapan Leyla Mavili, “Yargı, kadın cinayetlerinde ‘haksız tahrik’ zırhıyla erkekleri korumaya devam ediyor” diye konuştu.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da sosyal medya hesabından Yargıtay kararının haberini alıntılayarak “Cevap verin: Ne tür bir tahrike karşılık olarak bir kadının yakılarak öldürülmesi meşrudur?” diye sordu.
Paylaşımda ayrıca “Kadın düşmanı kararlara karşı mücadelemiz sürecek, Pınar için adaleti sağlayacağız” denildi.
Ne olmuştu?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de Ula İlçesi’ndeki evinden ayrılmış ve daha sonra haber alınamamıştı.
Ailesi ve arkadaşlarının sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, Gültekin en son Akyaka’dan Muğla’ya gitmek için durakta beklerken görüldü.
Ayrıca, Gültekin’in Menteşe’deki bir alışveriş merkezine gittiği ve üzerinde beyaz bir elbisenin olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Jandarma, Gültekin’i bulmak için arama çalışmalarını bahsi geçen alışveriş merkezi civarında yoğunlaştırdı. Çalışmalar sürerken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi.
Gültekin’in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu tespit edildi. Daha sonra aynı kişiyle alışveriş merkezinden ayrıldığı saptandı.
Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan Cemal Metin Avcı’dan şüphelenerek takibe aldı.
Evinde gözaltına alınan Avcı, jandarmada verdiği ifadede suçunu itiraf etti, kıskançlık krizine girdiği, tartışma sırasında kavga ederken Gültekin’i öldürdüğünü söyledi.
Gültekin davası ilk olarak Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Burada sanık Avcı, haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ailenin itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’ne gönderildi.
Bu mahkeme, Cemal Metin Avcı’yı ağırlaştırılmış müebbet hapse, kardeşi Mertcan Avcı’yı ise delilleri gizlemekten dört yıl hapis cezasına çarptırdı.