Yargıtay’dan tartışmalı Pınar Gültekin kararı: ‘Sözün bittiği yer’

Muğla’da yaşayan üniversite öğrencisi Gültekin’in vahşice öldürülmesine dair açılan davada son olarak Avcı’ya “tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’ya ise “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti

Oy çokluğuyla alınan kararda Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i “canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği” belirtildi.

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Türk yargı tarihine kara harflerle geçecek, gayri insani, gayri hukuki bir karar” olarak niteledi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz başvurusunda bulunduklarını söyledi.

BBC Türkçe‘ye konuşan Epözdemir, kararın kendilerine tebliğ edilmediğini ve ilk olarak basında yer alan haberlerde duyduklarını söyledi.

“Biraz önce kararın dökümünü alabildik, an itibariyle kararı yeni okuyabiliyoruz” diye konuşan avukat, itirazları üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1. Ceza Dairesi’nden kararın kaldırılmasını talep ettiğini söyledi.

Epözdemir, bu durumda Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanacağını ve kararın kesinleşmiş olacağını söyledi.

Avukat, aksi takdirde dosyanın nihai karar için Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderileceğini belirtti.

Epözdemir, Yargıtay kararı hakkında şunları söyledi:

“Bize göre bu karar açıkça hukuki denetimden yoksun, mesnetsiz bir karar. Bir hukuk garabeti. Kararı nitelendirmek için özneden yola çıkıyorum yükleme doğru tıkanıyorum. Sözün bittiği yer.”

Gültekin ailesinin avukatı, Cemal Metin Avcı’nın mahkeme sırasında üç defa çelişkili biçimde farklı “haksız tahrik savunması” yaptığını, üç seferde de savunmasının deliller ve tanıklıklar üzerinden çürütüldüğünü söyledi.

Türk Ceza Kanunu’nun 29. Maddesinde yer alan “Haksız tahrik”, “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen” kişilere yönelik hapis cezasının hafifletilmesini sağlıyor.

Gültekinlerin avukatı Epözdemir, “Türk yargısının temel paradokslarından biri” olarak bahsettiği haksız tahrik savunmasına özellikle kadın cinayetleri faillerinin sürekli başvurduğunu belirtti.

Epözdemir, Avcı hakkında “ağır haksiz tahrik” hükmü verilmesi durumunda 12 yıl, “hafif haksız tahrik” hükmü verilmesi durumundaysa 18 yıl hapis cezası alacağını söyledi.

Avukat, Avcı’nın 12 yıl ceza alması durumunda şartla salıverme ve denetimli serbestlikten faydalanarak Temmuz 2027 ‘de, 18 yıl alması durumundaysa 2031’de hapisten çıkabileceğini vurguladı.

Epözdemir, Avcı’nın bu durumda “ıslah ve rehabilite olmadan topluma karışacağı” uyarısı yaptı.

‘Canavarca hisle öldürmenin en temel örneği’

Gültekin ailesinin avukatı, Yargıtay’ın kararında Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i “canavarca hisle” öldürmediğine dair açıklamayı da eleştirdi.

Rezan Epözdemir, Gültekin’in önce boğulmaya çalışıldığını, daha sonra cenin pozisyonunda varile konarak hayattayken yakıldığını ve üzerine beton dökülerek nehre atıldığını hatırlattı ve şunları etkledi:

“Ölümden sonra yakma olsaydı suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme olurdu, canavarca hisle öldürme olmazdı. Çünkü cesedi yakmış oluyorsunuz.

Ama diri diri, canlı canlı genç bir kadını yakıyorsunuz ve Yargıtay bunun canavarca hisle olmadığını iddia ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu tespit son noktadır.

TCK 82’inci maddesinde canavarca hisle öldürmenin en temel örneği ve tipik tezahürü diri diri, canlı canlı yakmadır.”

Epözdemir, içtihatlara göre canavarca hisle öldürme söz konusu olduğunda haksız tahrik uygulanamayacağını söyledi.

Gültekin ailesinin avukatı, karara yönelik itiraz süreciyle ilgili şunları kaydetti: