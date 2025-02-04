Beşiktaş’ta sızıntı! 2 transfer iptal oldu!

Türkiye’de kış transfer dönemi 11 Şubat Salı günü sona erecek ancak Beşiktaş kadrosuna henüz hiçbir takviye yapamadı.

Siyah-beyazlılarda özellikle sol bek, sol kanat ve golcü transferi için başlatılan girişimler sonuç vermiş değil.

Ansu Fati ve Dahl ile prensip anlaşma sağlanmıştı

Milliyet’in haberine göre; Kartal büyük bir gizlilik içinde yürütülen operasyonla, Roma’da forma giyen İsveçli sol bek Samuel Dahl ve Barcelona’da top koşturan İspanyol kanat oyuncusu Ansu Fati ile prensipte anlaşmıştı.

İsimleri medyaya yansıdı transfer çıkmaza girdi

Bu oyuncuların kulüpleriyle de imza aşamasına gelinmişti. Ancak oyuncuların isimleri medyaya yansıyınca transferler çıkmaza girdi.

Avrupa’dan farklı kulüpler Dahl ve Ansu Fati’ye cazip teklifler yapınca Beşiktaş’ın işi zorlaştı. Dahl için Benfica devreye girdi ve Roma’ya ilave olarak kiralama bedeli önerdi. Ansu Fati’nin talipleri de her geçen gün arttı.

Menajerler sızdırdı

Beşiktaş’ta transferde tek yetkili Başkan Serdal Adalı olmasına rağmen isimlerin medyaya sızması büyük rahatsızlığa neden oldu. Bu sızıntıdan daha fazla gelir etmek için piyasayı kızıştırmaya çalışan menajerlerin sorumlu olduğu aktarıldı. Başkan Adalı’nın yaşanan gelişmelerden büyük rahatsızlık duyduğu ve çözüm yolları aradığı kaydedildi.

Al Musrati ve Ndour gitti

Jean Onana ve Can Keleş’i kiralık gönderen siyah-beyazlılarda Al Musrati ve Cher Ndour’un ayrılığı resmiyet kazandı. Al Musrati zorunlu olmayan satış opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Monaco’ya kiralandı. Satış opsiyonu 8 milyon euro olan Libyalı futbolcunun ücretini Monaco ödeyecek.

Sezon başında PSG’den kiralanan Cher Ndour ile de yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada karşılıklı anlaşmayla İtalyan oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Ndour, Fiorentina’ya transfer oldu.

Ajansspor