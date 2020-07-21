Pınar Gültekin Cinayet Kurbanı

27 yaşındaki Pınar Gültekin Muğla’nın Ula ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra 5 gündür aranıyordu. Gültekin’in cansız bedeni merkez Menteşe ilçesi sınırlarındaki bir ormanlık alanda bulundu. Pınar Gültekin’in eski sevgilisi C.M.A.’nın cinayeti itiraf ettiği bildiriliyor.

Muğla Akyaka’da yaşayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümünde okuyan Pınar Gültekin bulundu. Genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.

Gültekin’in birlikte görüldüğü son kişi olan eski erkek arkadaşı C.M.A. gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği bildiriliyor.

İddialara göre C.M.A. olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar Gültekin’i kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada C.M.A., Pınar Gültekin’i vahşice boğarak öldürdü, cansız bedenini de ormanlık alana götürüp bıraktı.

Pınar Gültekin Bulundu! Boğulma İzleri

5 gündür aralıksız devam eden arama çalışmaları bu sabah son buldu. Muğla merkez Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda cansız bir kadın bedeni olduğu ihbarını değerlendiren ekipler olay yerinde yaptığı incelemede cesedin Pınar Gültekin’e ait olduğunu belirledi.

Pınar Gültekin 16 Temmuz gününden beri aranıyordu.