Zafer Partisi Kocaeli, tutuklu bulunan Genel Başkanı Ümit Özdağ için geniş katılımlı bir miting düzenlemeye hazırlanıyor. 15 Şubat 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek miting, İzmit Yahya Kaptan Açık Pazar Alanı’nda saat 15.00’te başlayacak. Zafer Partisi Kocaeli teşkilatı, mitingde hem Ümit Özdağ’ın serbest bırakılmasını talep edecek hem de Türkiye’nin siyasi atmosferine dair önemli mesajlar verecek.

Zafer Partisi Kocaeli Mitinginde “Özdağ’a Özgürlük” Çağrısı

Zafer Partisi Kocaeli teşkilatı tarafından organize edilen mitinge, Türkiye’nin dört bir yanından partililerin ve vatandaşların katılması bekleniyor. Mitingde, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına karşı sert eleştiriler yöneltilecek ve Zafer Partisi’nin temel politikaları bir kez daha vurgulanacak. Bu Bağlamda İmralı Sürecine olan muhalifinde bir kez daha keskin bir şekilde vurgulanması bekleniyor. Bunun Yanında Bu Miting ‘‘Mehmetçik Katillerine Af yok ” Miting serisinin devamı olma özelliğini de taşıyor.

Zafer Partisi İzmit İlçe Başkanı İbrahim Demirtaş, mitingle ilgili yaptığı açıklamada, “Mehmetçik katillerine af konuşulurken, Ümit Özdağ gibi vatansever bir liderin Silivri’de hapsedilmesi kabul edilemez. Bizler adalet istiyoruz ve bu sesi Kocaeli’den duyuracağız.” ifadelerini kullandı.

Parti yetkilileri, mitingin sadece Ümit Özdağ’a destek vermekle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Türkiye’de hukukun üstünlüğü, sınır güvenliği ve halkın demokratik hakları gibi konuların da gündeme taşınacağını belirtti.

Ümit Özdağ Neden Tutuklandı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz ay yaptığı bir basın açıklaması ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan soruşturma sonucunda tutuklanmıştı. Özdağ, özellikle Türkiye’nin mülteci politikası, sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında sert çıkışlarıyla biliniyor.

Parti yetkilileri ve destekçileri, Özdağ’ın hukuksuz bir şekilde susturulmaya çalışıldığını öne sürerek, “Bu, Zafer Partisi’ne yönelik bir siyasi baskıdır. Partimizin yükselişini engellemek isteyenlerin bir hamlesidir.” ifadelerini kullanıyor.

Zafer Partisi Kocaeli Mitingine Yoğun Katılım Bekleniyor

Zafer Partisi Kocaeli teşkilatı, miting için sosyal medya ve yerel teşkilatlar aracılığıyla geniş çaplı bir organizasyon yürütüyor. Zafer Partisi’nin Esenyurt, Gebze, Sakarya ve Bursa teşkilatları da mitinge katılım göstereceklerini duyurdu.

Partinin resmi X (eski Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, “15 Şubat’ta Kocaeli’nde

Özellikle Zafer Partisi gençlik teşkilatının mitinge yoğun ilgi göstermesi beklenirken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, “ Kocaeli’de Buluşma çağrısı yapıldı.

Siyasi gözlemciler, Zafer Partisi Kocaeli mitinginin, partinin geleceği açısından kritik bir dönemeç olabileceğini değerlendiriyor. Son dönemde yapılan anketlerde Zafer Partisi’nin oy oranında artış gözlemlenirken, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının partiye destek veren seçmenleri daha da kenetlediği belirtiliyor.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması için yapılan çağrılar artarken, hükümet kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak mitingin ardından siyasi arenada yeni tartışmaların alevlenmesi bekleniyor.

15 Şubat’ta düzenlenecek olan Zafer Partisi Kocaeli mitingi, sadece Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması çağrısıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda partinin genel politik duruşunu kamuoyuna net bir şekilde aktarması açısından da büyük önem taşıyor.