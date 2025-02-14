BBP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK’nın geçmişte ve günümüzde işlediği suçların asla unutulamayacağını belirterek, DEM Parti’nin kapatılması çağrısında bulundu.

Bu tartışma Mustafa Destici’nin eski paylaşımlarını hatırlattı.

BBP: “Hiçbir Örtü PKK’nın Suçlarını Örtemez”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK ve siyasi uzantısı olarak gördüğü DEM Parti’nin kapatılması gerektiğini vurguladı. Destici, “Hiçbir örtü, PKK’nın günahlarını ve suçlarını örtmeye yetmez. Bunlar yeryüzünde ne kadar suç varsa hepsini yapmışlardır ve yapmaya devam etmektedirler. Bütün bunların müsebbibi, legal görünümlü illegal yapı olan PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ve türevleri, bir kez daha açılmamak üzere derhal kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Parti lideri Destici’nin bu sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki açıklamalarının ardından geldi. Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna bir çağrı yaparak PKK’nın lağvedildiğini duyurması halinde yasal haklardan faydalanabileceğini belirtmişti. Bu açıklama, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırmış ve tartışmalara neden olmuştu. 2018-2023 Genel Seçim Sürecinde Cumhur İttifakı İçinde yer alan Büyük Birlik 2024 Yerel Seçimlerinde Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Memleketi Sivas ı %43.31 oy ile kazanarak dikkat çekmişti.

DEM Parti’den Açıklama: “Öcalan Tarihi Bir Çağrı Yapacak”

Büyük Birlik Partisi tepkisi sürerken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde “tarihi bir çağrı” yapmaya hazırlandığını duyurdu. Bakırhan, Kürt sorununun çözümünde Öcalan’ın önemli bir aktör olduğunu ve demokratik yollarla bir çözüm üretilmesi gerektiğini savundu.

Ancak Büyük Birlik ve Cumhur İttifakı içindeki bazı isimler, bu açıklamalara karşı çıkarak, PKK’nın herhangi bir meşruiyet kazanamayacağını ve PKK’nın siyasetle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Milliyetçi Çevreler Konunun Cumhur İttifakı’ndaki Yankısını Merakla Bekliyor

Bu çıkış, Cumhur İttifakı’nda nasıl bir karşılık bulacağı konusunda soru işaretleri yaratırken, milliyetçi çevrelerde de geniş yankı uyandırdı. Bahçeli’nin açıklamalarına karşı yapılan bu çıkışın, ittifak içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.