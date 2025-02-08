Zafer Partisi Aksaray’da “Mehmetçik Katillerine Af Yok” miting serisinin dördüncüsünü gerçekleştirdi. Miting, daha önceki haberimizde ifade ettiğimiz üzere bugün saat 14:00’te Aksaray 15 Temmuz Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Partinin daha önce Karaman, Eskişehir ve Bornova’da düzenlediği mitinglerin devamı niteliği taşıyordu. Mitinge Türkiye’nin pek çok yerinden Zafer Partililer ve destek vermek isteyen vatandaşlar katıldı.

Partinin tutuklu Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yalnız olmadığı ve liderlerine olan desteklerini bir kez daha yüksek sesle dile getiren partililer, desteklerini sürdürdü.

Miting, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin tüm alan tarafından okunması ile başladı. (O anları izlemek için tıkla.) Akabinde “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganları duyuldu. Partinin Başkanlık Divanı takdim edildi. Bu kadroların ileride Türkiye’yi yönetecek kadrolar olduğu iddiası bir kez daha dillendirildi. Özdağ’ın, Öcalan’ın özgürlüğü için rehin tutulduğu vurgulandı.

Sonrasında, Partinin Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu’nun konuşması başladı. Meydandaki kalabalığı Bozkurt işareti ile selamlayan Şehirlioğlu sözlerine şöyle başladı:

“Selam olsun Kılıçarslan’ın şehrine, selam olsun Bağdat Fatihi Genç Osman’a (uğruna Genç Osman marşı yazılan Aksaraylı Genç Osman), selam olsun Somuncu Baba Türbesi’ne, selam olsun Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerine, selam olsun şehitlerimize, selam olsun gazilerimize, selam olsun evliyalar şehri Yeşil Aksaray’ımıza, selam olsun Aksaraylı hemşerilerime.”

“Bu soğuk havada binlerce vatandaşımız burada.” Toplantıya katılanlara teşekkür ederken, bu mitinglerin amacının Ümit Özdağ’ın özgürlüğünün sağlanması olduğu kadar “Mehmetçik Katillerine Af Yok” demek olduğunu da hatırlattı.

Sözlerinin devamında, Zafer Partisi ve Zafer Partisi’nin düzenlediği mitinglere destek vermek isteyen şehit ve gazi derneklerinin baskı gördüğünü ifade etti. Bunun üzerine galeyana gelen kalabalık, geçmişte Ülkü Ocaklıların kullanmasına alışkın olduğu terörist başı Öcalan karşıtı sloganı hep birlikte dile getirdi (küfürlü olduğu için açık yazmamayı tercih ediyoruz).

Sonrasında, Ümit Özdağ’ın tutuklama süreci ve son gelişmeler anlatıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması açıkça reddedilirken, tutuklama gerekçesi olarak *“kaçma şüphesi”*nin öne sürülmesinden duyulan rahatsızlık ifade edildi. Ümit Özdağ’ın hiçbir şekilde kaçmayacağı kaydedildi. Türkiye’de artık adalet sisteminin iyice bozulduğu söylendi. “Türkiye’de artık önce fail, sonra suç bulunuyor” denildi.

Sözlerine devam eden Şehirlioğlu, Ümit Özdağ’ın tutuklanma gerekçesi olarak öne çıkan Kayseri olaylarını hatırlattı. Olayların, iki Suriyeli aile arasında tecavüz iddiası dolayısıyla çıkan bir gerginlikten sonra ateşlendiğinin altını çizdi. Olayların kontrol altına alınmasına yardımcı olduklarını ve bu olayların kendilerini suçlama olarak dönebileceğini öngördüklerinden, hemen Başkanlık Divanı kararıyla iki genel başkan yardımcısını bölgeye gönderdiklerini kaydetti.

Olay sonrasında gözaltına alınan 1065 kişi arasında bir tane bile Zafer Partili bulunmadığının altını çizdi. Bütün bunların, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’ı susturmak için yapıldığını söyledi. Türk milletinin geleceği için endişeli olduklarını ve gerçek devlet aklını temsil ettiklerini iddia ettikten sonra Atatürk’e olan bağlılık bir kez daha vurgulandı.

Türkiye’de Türk milliyetçiliği yapmanın suç haline getirilmeye çalışıldığını iddia etti. Sonrasında, bu sürecin asıl amacının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değiştirilmesi, tek bir kelimeyle dahi değiştirilemeyecek ilk dört maddesi ile Türk vatandaşlığı tanımını içeren 66. maddesinin değiştirilmesi hazırlığı olduğunu ifade ederken, “Anayasayı değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz” denildi.

Konuşmanın sonraki bölümlerinde Ergenekon, Balyoz, FETÖ ile mücadele ve çözüm süreci dönemleri hatırlatılarak, bu süreçlerin tamamına muhalif olduklarını ifade eden Şehirlioğlu, “Biz hiçbir zaman ‘Ne istediler de vermedik’ demedik” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski konuşmalarına vurgu yaptı.

Sözü İmralı sürecine getiren Şehirlioğlu, “Teröristbaşı bebek katilini meclise getiremezsiniz dedik, affedemezsiniz dedik ama asla ‘sayın’ demedik” sözleriyle yeni İmralı sürecine olan muhalefetini net şekilde tekrar ifade etti.

“İkinci çözüm sürecine karnımız tok” diyerek şehitlerin hâlâ gelmekte olduğunu hatırlattı. “Kimse bizi barış dümenleri ile uyutamaz” dedi.

Konuyu sığınmacı sorununa getiren Şehirlioğlu, Türklerin Türkiye’de 20 yıl içinde azınlık durumuna düşebileceğini ifade etti. Ekonomik sorunların ve uyuşturucu probleminin büyümekte olduğunu, kumarın yaygınlaştığını ve şiddetin arttığını söyledi.

Büyüyen bu sorunlara karşı tek çözümün Zafer Partisi olduğunu vurguladı. Mevcut politikalarının hiçbir şekilde değişmeyeceğini bildirdi ve bütün Türkiye’yi Zafer Partisi’ne destek vermeye davet etti. Ardından miting olağan dışı bir durum yaşanmadan sona erdi. Kalabalık dağıldı.