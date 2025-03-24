Zafer Partisi Ümit Özdağ için meydanlara dönüyor: 24 Mart’ta büyük çağrı

Zafer Partisi, tutuklu bulunan Genel Başkanı Ümit Özdağ için 24 Mart Pazartesi günü İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapılacak basın açıklamasına tüm kamuoyunu davet etti. Parti, daha önce mesafe koyduğu İmamoğlu protestolarına da tabandan gelen baskı ile geri dönmüştü.

Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Ümit Özdağ’ın hâlâ iddianamesinin hazırlanmamış olması, siyasi ve hukuki çevrelerde büyük tepkiye yol açarken, Zafer Partisi konuyla ilgili harekete geçti. Ümit Özdağ’a Özgürlük Platformu’nun çağrısıyla, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenlenecek.

Platform tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Ümit Özdağ’ın 2 ayı geçen tutukluluk halinin haksız şekilde sürmesi ve hâlâ iddianamesinin yazılmamış olması karşısında 24 Mart Pazartesi(Bugün ) günü saat 14:00’te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yapılacaktır” denildi. Açıklama, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözleriyle son buldu.

Zafer Partisi Tabanın Çağrısına Kulak Verdi

19 Mart’tan bu yana devam eden Ekrem İmamoğlu protestoları, muhalefet içindeki ittifak tartışmalarını da beraberinde getirdi. Özellikle DEM Parti’nin İmamoğlu’na verdiği destek, milliyetçi seçmen cephesinde rahatsızlık yaratırken, Zafer Partisi ilk günlerde destek verdikten sonra eylemlere Dem ‘in açıklamasından itibaren mesafe koymayı tercih etmişti. Ancak karar kısa ömürlü olmuştu. parti içinden ve tabanından gelen yoğun talep üzerine, Zafer Partisi yeniden sokaklara dönme kararı aldı.

24 Mart’ta Adliye Önünde Büyük Buluşma

24 Mart’ta yapılacak olan basın açıklamasının yalnızca Ümit Özdağ’a özgürlük talebiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda ülkede artan hukuksuzluklara ve siyasi baskılara karşı kitlesel bir duruş sergileyeceği belirtiliyor. Zafer Partisi’nin yeniden sahaya inmesi, muhalefet içindeki dengeleri de yeniden şekillendirebilir.