ABD’den Gazze açıklaması: Witkoff, çatışmalardan Hamas’ı sorumlu tuttu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, katıldığı bir televizyon programında Gazze’de yeniden alevlenen çatışmaların sorumlusunun Hamas olduğunu savundu. Witkoff, “Kabul edilebilir bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyordum. Hatta Hamas’tan onay aldığımızı sanıyordum. Belki de aldatıldım.” ifadelerini kullandı.

Witkoff: Hamas her fırsata sahipti

Witkoff, Hamas’ın silahsızlanma ve uzun süreli ateşkes için önerilen “köprü planını” reddettiğini belirterek, “Her türlü fırsat vardı ve bunu yapmamayı seçtiler. İsrail’in yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

İsrail saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze’ye yönelik saldırılarına tekrar başladı. Filistinli yetkililere göre, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 670’ten fazla kişi hayatını kaybetti, 1200’den fazlası yaralandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında toplam can kaybı 50 bin 21, yaralı sayısı ise 113 bin 274 olarak açıklandı.

Hamas: Soykırımı yeniden başlattılar

Hamas, İsrail’in verdiği sözleri tutmadığını ve uluslararası arabuluculara rağmen ateşkesi ihlal ederek Filistin halkına karşı “soykırımı yeniden başlattığını” duyurdu.

İsrail ise Hamas’ın yeni ateşkes tekliflerini reddettiğini öne sürerek daha yoğun askeri operasyonlara hazırlandığını açıkladı.

İç politik kriz gölgesinde saldırılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in direktörünü görevden alması gibi siyasi gelişmelerin, saldırıların yeniden başlamasıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.