Millilerden tarihi zafer! Türkiye, Uluslar Ligi A Grubu’nda

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında Macaristan’a konuk olan Türkiye, rakibini 3-0 yenerek A Ligi’ne yükseldi. İlk yarıyı Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısı (37) ve Arda Güler’in klas golüyle (39) 2-0 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda da farkı artırmayı başardı. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, skoru 3-0’a taşıdı.

Türkiye’den 19 yıl sonra Macaristan deplasmanında galibiyet

Türkiye, Macaristan’ı deplasmanda en son 2006’da Tuncay Şanlı’nın golüyle mağlup etmişti. Bu galibiyetle 19 yıllık suskunluk sona erdi.

Montella: “Hak ettiğimiz bir galibiyet”

Maçın ardından konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Çok önemli, bizi gururlandıran ve tamamen hak ettiğimiz bir galibiyet. Futbolcularımızla ne kadar gurur duysak az. Genç bir takımımız var ve artık Avrupa’nın elit seviyesindeyiz” ifadelerini kullandı. Arda Güler’in sakatlık riskine karşı önlem aldığını belirten Montella, “Onu riske atmak istemedim” dedi.

250.galibiyet geldi

Macaristan galibiyeti, A Milli Takım’ın tarihindeki 250. zafer olarak kayıtlara geçti. 639 maçta 250 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 mağlubiyet yaşayan Türkiye, toplamda 876 gol atarken 912 gol yedi.

Oruç için ara verildi

Mücadelenin 9. dakikasında oruçlu oyuncular için oyuna ara verildi. Hakem Felix Zwayer’in faul sonrası duraklattığı anı değerlendiren milli futbolcular, saha kenarında su içerek oruçlarını açtı.

Arda, Hakan ve Abdülkerim’den gol katkısı

Hakan Çalhanoğlu, milli formayla çıktığı 98. maçta 21. golünü attı.

Arda Güler, 20. maçında 4. golüne ulaştı.

Abdülkerim Bardakcı ise 20. karşılaşmasında 2. kez fileleri havalandırdı.

Yusuf Akçiçek’ten ilk milli forma

Beşiktaşlı genç savunmacı Yusuf Akçiçek, Macaristan karşısında 82. dakikada oyuna girerek ilk kez A Milli formayı giydi.

2026 Dünya Kupası’nda rakipler belli oldu

Uluslar Ligi başarısıyla moral bulan Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele edecek. Gruptaki rakipler:

İspanya

Bulgaristan

Gürcistan

Türkiye

Dünya Kupası yolu: Statü nasıl işleyecek?

Elemeleri gruplarında ilk ikiye giremeyen ancak Uluslar Ligi genel sıralamasında en iyi 4 grup birincisi arasına giren takımlar, 12 grup ikincisiyle birlikte play-off oynayacak. Bu 16 takım, dörderli 4 yola ayrılacak. Tek maçlı yarı final ve final sistemine göre her yoldan 1 takım finallere gidecek. Avrupa’dan toplam 16 ülke 2026 Dünya Kupası’na katılacak.

Marco Rossi: “Yenilgiyi hak ettik”

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Konsantrasyonumuz çok kötüydü, bu yüzden Türkiye karşısında yenilgiyi sonuna kadar hak ettik” dedi. A Ligi’nden düşen Macaristan’ın moralinin bozulmaması gerektiğini vurgulayan Rossi, “Türkiye çok güçlü bir takım. Sadece oyuncuları değil, teknik direktörü de üst düzey” ifadelerini kullandı.

