Arda Ünal: “Ben mi meseleyi anlamıyorum yoksa yüzüme bakarak bana yalan mı söylüyorlar?”

Önceki gün Beşiktaş, resmi sitesinden ‘Kamuoyuna Duyuru’ başlığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada yapılan açıklamada kötü yönetim ve suistimalden kaynaklanan geçmiş dönem zararlarının zaman aşımına uğraması sebebiyle tazmini amacıyla artık dava açılamayacağı şeklinde çıkan söylentilere cevap verilmişti. Beşiktaş JK Kamuoyuna Duyuru yaptığı şu şekilde olmuştu.

Son günlerde Beşiktaş JK Derneği ve grup şirketlerinin kötü yönetim ve suistimalden kaynaklanan geçmiş dönem zararlarının zaman aşımına uğraması sebebiyle tazmini amacıyla artık dava açılamayacağı şeklinde Yönetim Kurulumuzu kamuoyu nezdinde yıpratmaya yönelik bir kısmı art niyetli, bir kısmı ise bilgisizlikten kaynaklanan söylentiler yayılmaya çalışılmaktadır. Bu tür söylentilere değer verilmemesi, KPMG tarafından hazırlanan 23.12.2021 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan geçmişe ilişkin var olan suistimal ve zararların sorumlularından yargı önünde hesap sorulacağı, ZAMAN AŞIMI BAKIMINDAN HUKUKİ BİR SORUNUN BULUNMADIĞI hususunda Camiamız müsterih olmalıdır. Kısa sürede bu tür söylemlerin hiçbir geçerliliğinin bulunmadığı anlaşılacaktır. Saygılarımızla, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu

Bu açıklama üzerine Arda Ünal sosyal medya hesabından ;

“Ben şimdi anlamadım, F.O. döneminde borçlanmadan ötürü oluşan zararlar için Beşiktaş’ın F.O.’yu mahkemeye verme hakkını teslim eden yargı kararı ve bu hakkın süresi ile KPMG raporunun alakası nedir? Ben mi meseleyi anlamıyorum yoksa yüzüme bakarak bana yalan mı söylüyorlar?” dedi….

Ben şimdi anlamadım, F.O. döneminde borçlanmadan ötürü oluşan zararlar için Beşiktaş'ın F.O.'yu mahkemeye verme hakkını teslim eden yargı kararı ve bu hakkın süresi ile KPMG raporunun alakası nedir? Ben mi meseleyi anlamıyorum yoksa yüzüme bakarak bana yalan mı söylüyorlar? https://t.co/ML3f3Fj11E — Arda Ünal (@ArdaUnal1111) January 11, 2022

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu, 09 Ocak 2020 yılında yapılmış ve Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman, yapılan Genel Kurul’da ibra edilmemişti.

09 Ocak 2020 tarihinde yapılan Beşiktaş Futbol A.Ş genel kurulu toplantısında görüşülen 01.06.2018 – 31.05.2019 dönemi için 305 milyon 711 bin 408 TL zarar açıklanmış ve eski başkanı Fikret Orman tek başına sorumlu tutulmuştu.

Söz konusu dönem içerisinde Beşiktaş Futbol A.Ş’de yönetici olan diğer üyeler ibra edildi. Sadece Fikret Orman ibra edilmedi. Ahmet Nur Çebi yönetiminin TTK göre 2 yıl içersinde Fikret Orman’a karşı tazminat davası açma hakkı bulunuyordu.