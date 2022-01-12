Twitter'da Ne Oldu?

Twitter’da gündem Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün Twitter'ın gündemine oturdu.

Yönetici fotoğrafı Yönetici14 saat önce
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Fenerbahçe Kulübünün resmi siteden, İsmail Kartal’ın Sarı Lacivertliler’in başına geçtiğinin açıklanmasının ardından sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün Twitter’ın gündemine oturdu.

Bu haberin ardından Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden biri olan Serhat Akın, sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç’a göndermede bulundu.

Serhat Akın attığı tweette, “Vizyon önemli” ifadelerine yer verdi.

Selman Öztürk: Ali Koç’un çok büyük bir Galatasaraylı olduğuna inanmaya başladım.

Selman Öztürk: “Ali Koç’un çok büyük bir Galatasaraylı olduğuna inanmaya başladım. Baktı ki Domenec Torrent’e Galatasaray taraftarının bir kısmı tepkili, “Görün bakın neler var” demek için İsmail Kartal’ı takımın başına getirdi.”

Yazıklar olsun sana Ali Koç

Alper Gül: İsmail Kartal haberinden sonra modum yazıklar olsun sana ali koç

 

Hemen söyleyin yollarımızı ayıralım

Nuri Akbaş: Ali Koç: “Davamıza inanmayan, vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım.”

 

Yönetici fotoğrafı Yönetici14 saat önce
0 298 1 dakika okuma süresi

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