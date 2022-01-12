Twitter’da gündem Ali Koç

Fenerbahçe Kulübünün resmi siteden, İsmail Kartal’ın Sarı Lacivertliler’in başına geçtiğinin açıklanmasının ardından sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün Twitter’ın gündemine oturdu.

Bu haberin ardından Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden biri olan Serhat Akın, sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç’a göndermede bulundu.

Serhat Akın attığı tweette, “Vizyon önemli” ifadelerine yer verdi.

Vizyon önemli ☝🏻 — Serhat Akin (@serhatakin81) January 12, 2022

Selman Öztürk: Ali Koç’un çok büyük bir Galatasaraylı olduğuna inanmaya başladım.

Selman Öztürk: “Ali Koç’un çok büyük bir Galatasaraylı olduğuna inanmaya başladım. Baktı ki Domenec Torrent’e Galatasaray taraftarının bir kısmı tepkili, “Görün bakın neler var” demek için İsmail Kartal’ı takımın başına getirdi.”

Ali Koç'un çok büyük bir Galatasaraylı olduğuna inanmaya başladım. Baktı ki Domenec Torrent'e Galatasaray taraftarının bir kısmı tepkili, "Görün bakın neler var" demek için İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi. — Selman Öztürk (@SelmanOztrk) January 12, 2022

Yazıklar olsun sana Ali Koç

Alper Gül: İsmail Kartal haberinden sonra modum yazıklar olsun sana ali koç

#ismail kartal haberinden sonra modum yazıklar olsun sana ali koç pic.twitter.com/lI2ZWkxg6k — Alper Gul (@kuntakinte1907) January 12, 2022

Hemen söyleyin yollarımızı ayıralım

Nuri Akbaş: Ali Koç: “Davamıza inanmayan, vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım.”